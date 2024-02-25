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將重返政壇第一線？鐵腕統治近40年後 柬埔寨前總理洪森擬角逐參院議長

中央社／金邊25日綜合外電報導
71歲的洪森現為下議院國民議會議員和執政黨「柬埔寨人民黨」主席，25日上午他在大金歐市住家附近的投票所完成參議院選舉投票。（歐新社）
71歲的洪森現為下議院國民議會議員和執政黨「柬埔寨人民黨」主席，25日上午他在大金歐市住家附近的投票所完成參議院選舉投票。（歐新社）

柬埔寨今天舉行參議院選舉，為去年卸任的前總理洪森正式重返政壇第一線鋪路。洪森曾說他有意成為參議院議長，這將使他在國王出訪海外時代理國家元首職位。

法新社報導，洪森（Hun Sen）鐵腕統治柬埔寨近40年後，在去年8月的全國選舉將總理職位交棒給長子洪馬內（Hun Manet）。那次大選並無任何有力的在野黨與之競爭。

洪森當時就表明，就算卸任，他仍有意繼續發揮影響力。

71歲的洪森現為下議院國民議會議員和執政黨「柬埔寨人民黨」（CPP）主席，今天上午他在大金歐市（Takhmao）住家附近的投票所完成參議院選舉投票。

根據柬中時報，柬埔寨本屆參議院選舉全國共設有33個投票所，合格選民人數1萬1747人，分別為125名國會議員，以及1萬1622名鄉和分區理事會成員。

柬埔寨參議院共有62席，其中58席透過上述方式選出，另外4席由國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）、國民議會各指派兩席。

柬埔寨人民黨在上次參議院選舉大獲全勝，而這次合格選民絕大多數是柬埔寨人民黨成員，洪森幾乎肯定會勝選。

東南亞地緣政治專家史坦吉歐（Sebastian Strangio）告訴法新社，洪森若成為參議院議長，可保護自己的兒子和家族的控制不被削弱。

國家選舉委員會（NEC）預計幾週後公布正式結果。

參議院 投票 東南亞

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