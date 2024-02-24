海地幫派暴力猖獗 多名傳教士、教師遭綁架

海地首都太子港（Port-au-Prince）的天主教教區今天表示，當地的6名傳教士和1名教師遭到綁架。在這個黑幫猖獗的加勒比海國家，綁架事件正持續增加。

海地聖心兄弟會 （Brothers of the Sacred Heart）教區在幫派控制區的1所學校「痛苦地宣布，6名…成員和1名在教區工作的教師遭到惡意綁架」。

消息人士告訴法新社，綁匪已提出贖金要求。

教區表示，「多年來，荒謬且不公正的暴力降臨在和平的海地人民身上，就連那些為最弱勢群體奉獻一生的人也無法倖免。」為因應這起事件，教區正準備關閉遭綁架者工作的學校，「直至另行通知為止」。

在極度不安全的局勢以及不斷升級的政治和公衛危機下，海地近幾個月來綁架事件激增，特別是在人口稠密的首都。

聯合國 指出，今年1月已成為海地2年來最暴力的1個月，有800多人被殺、受傷或被綁架；約300名幫派成員也被殺害或受傷。

猖獗的幫派暴力促使聯合國安理會批准了一項支持海地警察部隊的多國特派團。儘管肯亞已同意領導該特派團，但之後又因訴訟而推遲相關行動。