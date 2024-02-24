我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅酒與中菜也可搭 華人釀酒師分析粵菜適合哪種酒

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

英移除500公斤未爆彈「運到海域引爆」萬人撤離創二戰後最大規模

編譯徐榆涵／即時報導
英國普利茅斯民宅後花園發現重達500公斤的未爆彈，被運至港口由船隻載離引爆。（美聯社）
英國普利茅斯民宅後花園發現重達500公斤的未爆彈，被運至港口由船隻載離引爆。（美聯社）

英國德文郡普利茅斯（Plymouth）一處民宅後花園，20日發現第二次世界大戰遺留的未爆彈，軍方隨後將這枚重達500公斤未爆彈拖到附近海域引爆，迫使近萬人撤離，是英國二戰後最大規模的疏散行動之一。

BBC等報導，英國國防部表示，20日發現這枚重達500公斤的未爆彈後，大約30名武裝部隊經驗豐富的炸彈處理專家，於23日進行「高度複雜的炸彈處理行動」。

這顆未爆彈隨後被運輸至港口並以船隻運送至防波堤外，於格林威治標準時間23日晚間9時51分引爆。沿途行經2.3公里，警方封鎖道路並設置300公尺長的警戒線，近萬人被迫撤離約3小時，火車和公車服務也一度暫停。

英國軍方指出，炸彈被帶到至少14公尺水深處，接著由海軍潛水員對這顆未爆彈裝藥進行引爆。

英國國防部長讚揚參與「高度複雜行動」者的「勇敢和毅力」以及公眾的「耐心與合作」。

他在聲明中表示，「我要向我們所有人員表達感謝。他們這星期日以繼夜工作，以確保公眾安全並最大程度降低損害風險。」

根據英國炸彈足跡，這顆炸彈是在1941年4月22日或23日投放。普利茅斯市在二次大戰期間約遭到1362枚炸彈轟炸。

國防部

上一則

俄向家屬下通牒「秘密下葬」否則將把納瓦尼埋北極監獄內

下一則

英王查理三世罹癌 收滿滿康復祝福「這張卡片」逗笑他

延伸閱讀

年少蹺家遠嫁 IS新娘敗訴 英國公民身分遭撤

年少蹺家遠嫁 IS新娘敗訴 英國公民身分遭撤
英倫小粉紅與紳士鋼琴師對壘

英倫小粉紅與紳士鋼琴師對壘
英國再軍援烏克蘭 3.1億美元買彈藥 另增援反坦克飛彈

英國再軍援烏克蘭 3.1億美元買彈藥 另增援反坦克飛彈
英國IS新娘遭撤銷國籍後提出上訴 法院駁回

英國IS新娘遭撤銷國籍後提出上訴 法院駁回

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯總統普亭，攝於22日。（路透 / Sputnik）

拜登脫口批「瘋狂王八蛋」 普亭諷笑：證明他當美國總統對俄羅斯更好

2024-02-23 07:04

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

4生肖下周好運爆棚…屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」