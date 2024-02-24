英移除500公斤未爆彈「運到海域引爆」萬人撤離創二戰後最大規模

英國普利茅斯民宅後花園發現重達500公斤的未爆彈，被運至港口由船隻載離引爆。（美聯社）

英國德文郡普利茅斯（Plymouth）一處民宅後花園，20日發現第二次世界大戰遺留的未爆彈，軍方隨後將這枚重達500公斤未爆彈拖到附近海域引爆，迫使近萬人撤離，是英國二戰後最大規模的疏散行動之一。

BBC等報導，英國國防部 表示，20日發現這枚重達500公斤的未爆彈後，大約30名武裝部隊經驗豐富的炸彈處理專家，於23日進行「高度複雜的炸彈處理行動」。

這顆未爆彈隨後被運輸至港口並以船隻運送至防波堤外，於格林威治標準時間23日晚間9時51分引爆。沿途行經2.3公里，警方封鎖道路並設置300公尺長的警戒線，近萬人被迫撤離約3小時，火車和公車服務也一度暫停。

英國軍方指出，炸彈被帶到至少14公尺水深處，接著由海軍潛水員對這顆未爆彈裝藥進行引爆。

英國國防部長讚揚參與「高度複雜行動」者的「勇敢和毅力」以及公眾的「耐心與合作」。

他在聲明中表示，「我要向我們所有人員表達感謝。他們這星期日以繼夜工作，以確保公眾安全並最大程度降低損害風險。」

根據英國炸彈足跡，這顆炸彈是在1941年4月22日或23日投放。普利茅斯市在二次大戰期間約遭到1362枚炸彈轟炸。