以色列首提戰後計畫 無限期控制加薩 美為何反對？

一名男子23日騎車經過加薩地帶南部城市汗尤尼斯在以色列襲擊中被摧毀的建築物。加沙衛生部表示，自去年10月以哈馬斯戰爭爆發以來，巴勒斯坦沿海飛地的死亡人數已超過2萬9000人。（新華社）

以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）提出一項戰後加薩 計畫，內容設想加薩是由與巴勒斯坦 伊斯蘭組織哈瑪斯或其外國支持者沒有關連的巴勒斯坦當地官員治理。這份計畫23日曝光，其中內唐亞胡認為戰後以色列應「無限期」控制加薩安全。

「以色列時報」（The Times of Israel）引述內唐亞胡計畫的主要內容報導，戰爭結束後，加薩民政事務將由「擁有行政經驗的當地官員」負責，這些官員「和支持恐怖主義的國家或實體無關」。

根據這項計畫，戰後加薩必須「去軍事化」，除了維持秩序所需，以軍將移除加薩所有軍事設施及裝備。未來加薩南部與埃及接壤處將設立「南方關口」，防止地面及地下的任何走私行為。但即使在戰爭結束後，以色列軍隊也將擁有可以在加薩各地作戰的「無限度自由」，以防止恐怖活動捲土重來。

此外，以色列將在加薩對所有宗教、教育及社福團體推動「去激進化」行動，這項政策將有阿拉伯國家協助，但內唐亞胡未明言哪些國家將參與。

計畫中還設想以色列保安人員從陸地、海上和空中掌控「整個約旦以西地區」，「以防止（約旦河西岸和）加薩走廊的恐怖主義元素更形鞏固，從而挫敗他們對以色列的威脅。」

不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，華府反對以色列重新占領加薩走廊（Gaza Strip）和縮減其領土規模的計畫，「加薩…不能成為恐怖主義的平台。以色列不應該重新佔領加薩。加薩領土面積不應縮減。」

儘管美國希望戰後由巴勒斯坦自治政府治理加薩，但內唐亞胡的計畫書通篇未提巴勒斯坦自治政府，維持他一貫的反對立場，也依舊反對任何國家單方面同意巴勒斯坦建國。

另據路透報導，隨著以哈戰爭延燒，「無國界醫生組織」22日告訴聯合國安全理事會，倖存的加薩孩童不僅身體受傷，目睹親人遭肢解更讓他們飽受心理創傷，甚至有5歲幼兒都說不想活了。

，「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders）秘書長洛克伊爾（Christopher Lockyear）向聯合國安理會表示，在加薩走廊（Gaza Strip）的醫療團隊發明了一個新的縮寫詞彙WCNSF，意即「沒有親人倖存的受傷孩童」（wounded child, no surviving family）。