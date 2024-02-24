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年少蹺家遠嫁 IS新娘敗訴 英國公民身分遭撤

編譯中心／綜合23日電
英國出生的貝岡因赴敘利亞加入「伊斯蘭國」被撤銷國籍。（美聯社）
英國出生的貝岡因赴敘利亞加入「伊斯蘭國」被撤銷國籍。（美聯社）

英國孟加拉裔女子貝岡青少年時期蹺家前往敘利亞，並與伊斯蘭國（IS）戰士結婚，其後遭到撤銷英國公民身分；她去年提出上訴，23日遭到法院駁回。

中央社引述法新社報導，倫敦上訴法院拒絕現年24歲的貝岡（Shamima Begum）提出的全部5項主張，但她仍然可以上訴到最高法院。

法官卡爾（Sue Carr）宣布判決時表示：「可能有人會說，貝岡女士一案的判決嚴厲；但也可以說，貝岡女士的不幸是她自己造成的。」

卡爾還說：「同意或不同意任一方觀點，都不是這個法庭要做的。我們唯一的任務是要衡量剝奪（公民身分）的決定是否違法，結論是沒有違法，上訴駁回。」

媒體報導，她的律師丹尼爾‧弗納（Daniel Furner）表示，她的法律團隊「不會停止戰鬥，直到她得到正義並安全回家。」然而，法官徹底駁回貝岡的所有說辭。這是一次意義重大的駁回，可能會影響她在最高法院獲得全面上訴的能力。三名上訴法官的裁決是一致的，貝岡仍可能在最高法院對此提出質疑。然而，回應可能需要長達一年的時間。

2015年時，年僅15歲的貝岡離開位於倫敦東區的家，與2名學校朋友前往敘利亞，其後在當地與一名伊斯蘭國戰士結婚並生下3個孩子，但孩子無一倖存。

英國政府2019年撤銷貝岡國籍，她去年10月提起上訴。貝岡的律師團隊主張，她可能是人口販運的受害者，而英國政府所做的決定未考量自身肩負的相關法律責任。然而法院裁定，國家安全風險的考量，優於貝岡是否可能是人口販運受害者的因素。

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