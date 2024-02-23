我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

停火還在談 以色列空襲加薩最後堡壘拉法

編譯中心╱綜合22日電
以色列22日對加薩走廊南部發動空襲，拉法建築遭摧毀。(新華社)
以色列22日對加薩走廊南部發動空襲，拉法建築遭摧毀。(新華社)

以色列揚言出兵加薩走廊南部邊界城市拉法（Rafah）後，22日對拉法發動空襲。目前有大約140萬名巴勒斯坦人從加薩各地逃離戰火到當地避難。

中央社引述法新社報導，國際強權正在努力斡旋以色列和哈瑪斯達成停火協議，迄今未果。但美國特使22日預料將在以色列穿梭，力圖尋求一紙停火協議。

哈瑪斯去年10月攻擊以色列，引爆以哈戰爭。隨著平民死傷人數節節攀升，人道危機惡化，國際社會日益關切。

聯合國表示，4個多月來無情的戰火和空襲，幾乎將加薩走廊夷為平地，當地約240萬人口瀕臨饑荒邊緣。

拉法是加薩走廊最後一個未遭以色列地面部隊攻擊的城市，當地也是亟需物資由鄰國埃及進入加薩走廊的重要管道。

以色列之前已警告哈瑪斯，若未在下月初穆斯林齋戒月前釋放以色列人質，以色列軍方將對拉法發動地面攻勢。

美國之音報導，儘管以色列砲火攻擊不歇，還是嘗試與哈馬斯達成停火協議，以確保被哈馬斯扣押的100名人質獲釋。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）22日告訴美國中東特使麥格克（Brett McGurk），以色列政府「將擴大賦予我們的人質談判代表的授權」。以色列前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）21日也表示，正為停火協議進行新嘗試。這是自一周前以色列、美國、埃及和卡達官員在開羅談判陷入僵局以來，以色列首次提及新的努力。

但加蘭特表示，釋放人質至關重要，除非哈馬斯同意釋放人質，否則以色列將在3月10日開始的穆斯林齋月期間對加薩最南端與埃及接壤的城鎮拉法發動地面攻勢。

哈馬斯在去年10月7日發動的襲擊中扣押約240名人質，並造成1200人死亡。去年11月停火期間，約100名人質被釋放，以色列軍方表示，相信剩餘人質中約有30名人質已死亡或被殺，哈馬斯仍扣押著約100名人質。

以色列22日對加薩走廊南部發動空襲，拉法建築遭摧毀。(新華社)
以色列22日對加薩走廊南部發動空襲，拉法建築遭摧毀。(新華社)

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

誰是下任北約秘書長 英美德挺荷蘭總理

下一則

納瓦尼傳心臟遭一拳斃命…KGB老手法 不留痕跡

延伸閱讀

威廉王子籲止戰 以政府重提2大前提

威廉王子籲止戰 以政府重提2大前提
美國既否決、又提議停火決議案

美國既否決、又提議停火決議案
美三度否決以巴立即停火案 提暫時休兵換釋放人質

美三度否決以巴立即停火案 提暫時休兵換釋放人質
以色列稱在加薩尋獲影像 武裝份子運送人質過程曝光

以色列稱在加薩尋獲影像 武裝份子運送人質過程曝光

熱門新聞

查爾斯（中）被傳想讓兩個兒子威廉（右）、哈利和好，偏偏兒子們還在嘔氣。（路透資料照片）

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

2024-02-17 16:26
英國牛津大學考古團隊日前對一顆1700年歷史的鳥蛋進行掃描，意外發現仍保有蛋液。（取材自X平台）

世界最古老鳥蛋 1700年驚見蛋液還在

2024-02-16 01:00
海地前總統摩依士（左）生前與妻子瑪婷（右），瑪婷也遭到共謀起訴。（美聯社）

海地前總統遭暗殺 身受重傷的第一夫人竟也「共謀」

2024-02-19 21:25
納瓦尼生前曾出現在一則影片中，影片日期為2月15日，納瓦尼看起來健康，精神狀況良好，露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。(截取自英國衛報YouTube影片)

普亭頭號政敵納瓦尼驟逝 死前不久才在獄中開玩笑

2024-02-16 11:38
扇貝示意圖。(Pixabay)

花2元買扇貝回家烹調 挖出5顆珍珠…上億人圍觀

2024-02-19 16:03
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

2024-02-16 07:50

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨