停火還在談 以色列空襲加薩最後堡壘拉法

以色列22日對加薩走廊南部發動空襲，拉法建築遭摧毀。(新華社)

以色列 揚言出兵加薩 走廊南部邊界城市拉法（Rafah）後，22日對拉法發動空襲。目前有大約140萬名巴勒斯坦人從加薩各地逃離戰火到當地避難。

中央社引述法新社報導，國際強權正在努力斡旋以色列和哈瑪斯 達成停火協議，迄今未果。但美國特使22日預料將在以色列穿梭，力圖尋求一紙停火協議。

哈瑪斯去年10月攻擊以色列，引爆以哈戰爭。隨著平民死傷人數節節攀升，人道危機惡化，國際社會日益關切。

聯合國表示，4個多月來無情的戰火和空襲，幾乎將加薩走廊夷為平地，當地約240萬人口瀕臨饑荒邊緣。

拉法是加薩走廊最後一個未遭以色列地面部隊攻擊的城市，當地也是亟需物資由鄰國埃及進入加薩走廊的重要管道。

以色列之前已警告哈瑪斯，若未在下月初穆斯林齋戒月前釋放以色列人質，以色列軍方將對拉法發動地面攻勢。

美國之音報導，儘管以色列砲火攻擊不歇，還是嘗試與哈馬斯達成停火協議，以確保被哈馬斯扣押的100名人質獲釋。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）22日告訴美國中東特使麥格克（Brett McGurk），以色列政府「將擴大賦予我們的人質談判代表的授權」。以色列前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz）21日也表示，正為停火協議進行新嘗試。這是自一周前以色列、美國、埃及和卡達官員在開羅談判陷入僵局以來，以色列首次提及新的努力。

但加蘭特表示，釋放人質至關重要，除非哈馬斯同意釋放人質，否則以色列將在3月10日開始的穆斯林齋月期間對加薩最南端與埃及接壤的城鎮拉法發動地面攻勢。