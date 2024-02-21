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未繳稅金、多次違法外國人 日本擬撤永居權

編譯中心╱綜合20日電
日本計畫修改規定，撤銷多次違法或未繳稅等外國人的永久居留權；圖為 日本羽田和關西機場設電子通關系統 ，外國遊客入境只要1分鐘。(路透)
日本計畫修改規定，撤銷多次違法或未繳稅等外國人的永久居留權；圖為 日本羽田和關西機場設電子通關系統 ，外國遊客入境只要1分鐘。(路透)

日本「出入國在留管理廳」（類似移民署）計畫修改規定，撤銷多次違法或未繳納稅金等狀況的外國人所擁有的永久居留權（永住權），並預計向本屆國會提出相關法案。此外，一名李姓韓籍男子在日本殖民統治遭日企強迫勞動，其家族已收到該公司賠償金，成為首次有日企強迫勞動的南韓受害者在訴訟案中獲賠償。

日本NHK報導，日本政府預計藉由新的「育成就勞制度」取代現行的「技能實習制度」，因此預期更多外國人可能會獲得永久居留權。

依照現行制度，持有永久居留權的民眾即使屢次不納稅或繳納社會保險金，或多次犯法導致被判處1年以下有期徒刑，也不會失去永久居留權。

新制度上路之後，若反覆蓄意不繳納或延遲繳納稅金或社會保險金等，或是被處以1年以下有期徒刑的話，出入國在留管理廳將可以撤銷或更改永久居留權。另外，日本政府也計畫設立通報制度，讓地方政府的職員等通報未履行繳稅等義務的外國人。

另據本報系聯合報報導，在1910年至1945年日本殖民統治朝鮮半島期間，一名李姓韓籍男子遭日立造船公司強迫勞動，南韓最高法院維持一系列的判決，要求日本公司賠償當時遭其強迫勞動的本國公民，此舉引發日本抗議，涉事的日本企業也拒絕支付賠償金。

不過，李姓男子家族的委任律師李敏20日說，李氏家族已收到日立造船交給南韓最高法院託管的6000萬韓元。這名男子於2019年逝世。

李敏形容這筆錢是一項「賠償」，並表示這是首次有日本公司付錢給強迫勞動的受害者。日本政府表達不滿，稱此舉不當。

日立造船在等待判決期間，曾支付一筆錢給南韓最高法院託管。日立造船發言人對此表示，對南韓最高法院將這筆錢交給李氏家族感到「極其遺憾」。

日本 南韓 保險

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