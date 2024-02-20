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冰島村民因火山噴發撤離 現可返回但風險自負

中央社／雷克雅維克19日綜合外電報導
冰島雷克雅內斯半島8日又發生火山噴發，是去年12月以來第三次，當地宣布進入緊急狀態。（路透）
冰島雷克雅內斯半島8日又發生火山噴發，是去年12月以來第三次，當地宣布進入緊急狀態。（路透）

冰島警方今天表示，因火山多次噴發而疏散的一個漁村的居民，目前允許返回村內但風險自負。警方說鑑於該村狀況，他們相信很少有人會在鎮上過夜。

法新社報導，冰島西南部雷克雅內斯（Reykjanes Peninsula）半島的漁村格林達維克（Grindavik），先前出現數百次地震導致建物受損，道路出現巨大裂縫，未來充滿不確定性，當地約4000名居民不得不於去年11月11日撤離。

地震之後，當地去年12月18日出現第1次的火山噴發，岩漿從地表裂縫中湧出，該村倖免於難；但今年1月14日的第2次噴發就在城鎮邊緣，橙色岩漿流入街道，3間房屋化為灰燼。

村莊附近2月8日發生了第3次噴發，在最初7小時內估計有1500萬立方公尺的岩漿流出。這次噴發的岩漿流過半島南部的一個重要水管，切斷了熱水供應（也用於為房屋供暖），該地區被稱為南半島區（Sudurnes），這裡大約有2萬8000名居民。

南半島區警察局長盧德維克森（Ulfar Ludviksson）今天決定，居民和在村內工作的人可以再次自由返回該村，並且想待多久就可以待多久。

盧德維克森在聲明中明確表示，居民和工人進入該村「風險自負」，並強調該村「不宜兒童居住」。

警方補充表示，該村基礎設施年久失修，供應該村的熱水管漏水，這意味著暖氣有限，而且沒有冷水，因此也沒有飲用水。

除了居民、工人或濟助居民的必要人士外，該村仍然對其他任何人關閉。

冰島有33個活火山系統，數量居全歐之冠。它橫跨大西洋中脊，也就是分隔歐亞和北美板塊的海底裂縫。但直到2021年3月之前，雷克雅內斯半島火山已有8個世紀未噴發。

當地2022年8月以及2023年7月、12月都出現了火山噴發，火山學家表示，這可能是該地區地震活動進入新時代的開始。

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