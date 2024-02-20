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日本效法義大利 深夜送司機咖啡盼減少疲勞駕駛事故

中央社／東京20日電
咖啡示意圖。(本報資料照片／記者高婉珮攝影）
咖啡示意圖。(本報資料照片／記者高婉珮攝影）

負責管理及營運中日本地區高速公路等的中日本高速道路公司，已從昨天起為期一個月在深夜時段贈送駕駛人一杯咖啡，希望能減少因打瞌睡駕車（疲勞駕駛）導致的交通事故。

日本高速公路一般來說每隔約15公里就會設置一個可供休息上廁所的「休息區」（PA），每隔約50公里會設置一個包含提供餐飲及加油等服務的「服務區」（SA）。

日本讀賣新聞報導，中日本高速道路這次選擇行經靜岡縣、愛知縣及三重縣的高速公路部分SA跟PA，從2月19日到3月19日間的每天晚間10時到清晨5時止，提供有需要的駕駛人一杯免費咖啡。

中日本高速道路所管理的高速公路，2023年共發生34起死亡事故，其中16起發生在晚間10時到清晨5時，也有事故肇因疑似疲勞駕駛。

免費提供咖啡主要是參考義大利高速公路公司的做法，根據義大利經驗，據稱有助減少死亡事故。

在這次提供免費咖啡的6處地點中，駕駛人只需透過智慧型手機事前取得免費兌換卷，就可以在休息區內的便利商店兌換一杯咖啡。

一名57歲卡車駕駛昨天晚間在前往埼玉縣途中停靠岡崎SA時說，很感謝提供免費咖啡能有助防止打瞌睡，也讓身體休息一下。

咖啡內所含咖啡因作用後被認為有防止打瞌睡的效果，因此建議在喝完咖啡後能稍微小睡約15分鐘。贈送免費咖啡的活動雖然預計在3月20日清晨5時結束，但各休息區若送完所準備數量也有可能提前結束。

咖啡 日本 義大利

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