全球首例 星搭機喊漲 乘客將付永續燃料稅

新加坡計畫課徵永續航空燃料稅。(路透)

新加坡 交通部長徐芳達19日在一場航空峰會上說，新加坡將自2026年起要求自當地出發的班機使用永續航空燃料（SAF），這是減少碳排計畫的一部分；乘客購買機票時也須繳付可持續航空燃料稅。此措施是為全球首例。

中央社引述法新社報導，新加坡政府在周一舉行的航空峰會表示，費用將根據飛行時間長短、乘客乘坐何種艙等，而有所不同。課稅是為了給航空公司提供資金，因為2026年起，所有從新加坡起飛的航班必須在油箱中添加1%的永續航空燃料，到2030年，該比率將提高到3%至5%。

徐芳達表示，由於永續航空燃料比傳統燃料貴3到5倍，政府將對機票課稅以協助緩衝成本。

根據估計，航空業2050年前實現碳中和目標，可能需要5兆美元的資本投資 。搭機乘客將至少負擔部分成本。國際航空運輸協會（International Air Transport Association）負責人Willie Walsh說，乘客無法逃避減碳 開支。

2026年，從新加坡飛往曼谷的經濟艙票價可能因為此一稅款而增加3星元（2.20 美元），飛往倫敦則將加價16星元。

國際民航組織（ICAO）為航空業設定了2050年實現淨零碳排的目標，永續航空燃料正是實現目標的關鍵。

永續航空燃料可透過合成或廢棄烹飪用油、木片等生物材料製造。這種燃料目前僅占噴射燃料市場的0.2%。