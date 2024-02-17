塞內加爾延後大選爆爭議 總統薩爾允諾儘快舉辦

圖為塞內加爾總統薩爾（左）與俄國總統普亭（右）會晤。（歐新社）

塞內加爾憲法委員會昨天推翻國會將原定本月25日總統大選延後至12月的決定，總統薩爾（Macky Sall）面臨國內外愈來愈大的壓力，今天承諾「儘快」舉辦大選。

綜合法新社與路透報導，薩爾本月3日以潛在候選人資格遭取消的爭議及擔心動亂重演為由，將原應於本月25日舉行的大選延到12月，引發塞內加爾數十年來最嚴重的危機。

塞內加爾在經常爆發政變的西非國家中向來相對穩定，薩爾這次的決定卻導致群情激憤，甚至有人在示威活動中喪命。

憲法委員會昨天裁決，國會通過延後投票 的法律已違憲，薩爾更改選舉日程的命令也無效；此舉讓塞內加爾陷入更深的不確定性。

塞內加爾總統府在聲明中表示：「總統準備徹底執行憲法委員會的裁決…為此，元首將毫不延誤地展開必要磋商，儘快舉辦總統選舉。」

在薩爾決定取消本月大選後，安全部隊進入國會，帶走數名反對延後大選的議員，國會隨後批准將大選延至12月15日。

薩爾自2012年掌權至今，他的第2個任期將於今年4月結束，但國會的表決結果讓他得以在繼位者就職之前繼續掌權。

反對派人士譴責薩爾延後大選的決定是「憲法政變」，因為他所屬政黨擔心這次推出的候選人、現任總理阿馬杜巴（Amadou Ba）敗選。

西非經濟共同體（ECOWAS）、歐洲聯盟（EU）、法國、英國和美國都呼籲塞內加爾當局遵守憲法委員會的裁決。

美國國務院 發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明表示：「我們敦促所有利益關係人在塞內加爾強健的民主傳統精神下團結合作，支持在和平、適時的情況下舉行自由公正的選舉。」

聯合國 也呼籲相關各方「確保能在塞內加爾憲法框架內舉行一場包容、透明的總統選舉」。