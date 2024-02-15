我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

日本指揮巨擘妻兒爭2000萬遺產 病榻前親睹反目成仇

編譯盧思綸／即時報導
日本傳奇指揮家小澤征爾6日因心臟衰竭病逝東京家中，享壽88歲，近日小澤友人出面爆料，他在病榻前親睹家人為爭30億日幣遺產反目成仇，導致晚年臨終不得安寧。（取材自X平台）
日本傳奇指揮家小澤征爾6日因心臟衰竭病逝東京家中，享壽88歲，近日小澤友人出面爆料，他在病榻前親睹家人為爭30億日幣遺產反目成仇，導致晚年臨終不得安寧。（取材自X平台）

日媒News Post Seven報導，二戰後引領日本古典音樂界的傳奇指揮家小澤征爾，6日因心臟衰竭病逝東京家中，享壽88歲；近日小澤友人出面爆料，小澤病榻前親睹家人為爭30億（日幣，下同，約2000萬美元)遺產反目成仇，導致晚年臨終不得安寧。

消息指出，小澤每年演奏會收入高達3億，單次演出費用超過500萬，另外還有音樂監製及著作權商標等費用收入。

然而，小澤近十年多不斷與病魔對抗，2005年起罹患白內障，接著陸續診斷出食道癌及髖骨骨折等，連上台領獎都相當困難，因而多選擇在家養病，並由離婚的長女征良陪伴在側。小澤還有一個明星兒子小澤征悦，活躍於演藝圈。

不過，近日小澤友人爆料，小澤晚年疾病纏身，二婚妻子入江美樹及兒子征悦希望關閉他的音樂事務所節省開支，可是長女征良持反對意見，一旦公司關閉就無法管理上千萬的著作權收入。

其次，小澤不僅在東京成城區有750平方公尺的土地，在夏威夷洛杉磯、巴黎、瑞士等地都有房產，全盛期財產預估達到30億。

然而，為了事務所經營權及遺產繼承，小澤家人竟然在其病榻前激烈爭吵，讓他無法安心養病，這令看不下去的友人在他身後出面爆料。

洛杉磯 夏威夷 日本

上一則

全球瞭望／5分鐘1次 能登強震後…日本地震恐會更頻繁

下一則

印尼新總統續佐科威路線 美中不選邊

延伸閱讀

日本經濟意外陷衰退 去年把全球第三大經濟體讓給德國

日本經濟意外陷衰退 去年把全球第三大經濟體讓給德國
龍年郵票「龍顏」比一比 美國龍有點凶、日本龍萌萌的

龍年郵票「龍顏」比一比 美國龍有點凶、日本龍萌萌的
日本發行全球首檔主權氣候轉型債券 綠色溢價凸顯需求強

日本發行全球首檔主權氣候轉型債券 綠色溢價凸顯需求強
MSCI季度調整台股權重2升1平 3月1日開盤生效

MSCI季度調整台股權重2升1平 3月1日開盤生效

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
珍恩分享2012的照片，發現當時丈夫就曾和她同框拍照。（取自IG @soimjenn）

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

2024-02-07 18:46
哈佛大學連續第13年位居世界大學聲譽排名榜首。(美聯社)

泰晤士世界大學聲譽排名 榜首是它 中、台幾所上榜？

2024-02-13 11:28
徐震諒提醒民眾保持穩定好心情。（人生後運規劃師徐震諒提供）

把握兩大原則 過好2024甲辰龍年「一旺20年」

2024-02-09 19:22

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？