日本指揮巨擘妻兒爭2000萬遺產 病榻前親睹反目成仇

日本傳奇指揮家小澤征爾6日因心臟衰竭病逝東京家中，享壽88歲，近日小澤友人出面爆料，他在病榻前親睹家人為爭30億日幣遺產反目成仇，導致晚年臨終不得安寧。（取材自X平台）

日媒News Post Seven報導，二戰後引領日本 古典音樂界的傳奇指揮家小澤征爾，6日因心臟衰竭病逝東京家中，享壽88歲；近日小澤友人出面爆料，小澤病榻前親睹家人為爭30億（日幣，下同，約2000萬美元)遺產反目成仇，導致晚年臨終不得安寧。

消息指出，小澤每年演奏會收入高達3億，單次演出費用超過500萬，另外還有音樂監製及著作權商標等費用收入。

然而，小澤近十年多不斷與病魔對抗，2005年起罹患白內障，接著陸續診斷出食道癌及髖骨骨折等，連上台領獎都相當困難，因而多選擇在家養病，並由離婚的長女征良陪伴在側。小澤還有一個明星兒子小澤征悦，活躍於演藝圈。

不過，近日小澤友人爆料，小澤晚年疾病纏身，二婚妻子入江美樹及兒子征悦希望關閉他的音樂事務所節省開支，可是長女征良持反對意見，一旦公司關閉就無法管理上千萬的著作權收入。

其次，小澤不僅在東京成城區有750平方公尺的土地，在夏威夷 、洛杉磯 、巴黎、瑞士等地都有房產，全盛期財產預估達到30億。

然而，為了事務所經營權及遺產繼承，小澤家人竟然在其病榻前激烈爭吵，讓他無法安心養病，這令看不下去的友人在他身後出面爆料。