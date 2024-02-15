印尼新總統續佐科威路線 美中不選邊

印尼 國防部長普拉伯沃可望當選新任總統，分析家認為，普拉伯沃將延續現任總統佐科威的外交路線，印尼不會在美國或中國之間選邊站。

美聯社報導，印尼不論在經濟或政治上都是關鍵戰場。在東南亞 地區，世界強權長期就台灣、人權、美軍部署，以及北京當局在南海等爭議水域頻頻採取行動這些議題上針鋒相對。

即將卸任的印尼總統佐科威，之前採取避免批評北京或華府的外交政策，但他也拒絕與美中任一大國結盟。

這個巧妙的平衡已為中國對印尼展開大量貿易和投資 鋪路，包括印尼一條價值73億美元的高鐵主要由中國注資。同時，雅加達當局也提高與美國的國防關係，並強化兩國軍演。

美國智庫蘭德公司國防分析師葛羅斯曼說：「對強權國家而言，雅加達當局堅決不結盟，而且幾乎可以肯定印尼將會維持這個態度。」

從普拉伯沃過去的談話中，可預見他上台後將持續與美中保持等距，以便左右逢源。去年11月美國智庫戰略與國際研究中心在雅加達舉辦論壇，普拉伯沃在會場公開讚揚美國和中國。他說，1940年代，多虧美國施壓，殖民印尼的荷蘭才承認印尼主權，「我們不能忘記這次道義相助」。他也讚揚中國對東南亞的重要性，「中國是個偉大的文明，為我們的經濟做出巨大貢獻」。

印尼前外交部長馬提期盼，新領袖不只會說「我們不選邊站」，更要為「營造更穩定的美中關係做出實質貢獻」。

印尼和東南亞國協其他成員國隸屬「不結盟運動」，這是一個冷戰時期集團，主要由發展中國家組成，成員國不願公開反對任何大國或與其正式結盟。