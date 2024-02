烏克蘭官員稱無人艇再度行動 擊沉俄軍一艘大型登陸艦

烏克蘭 一位國防官員告訴CNN,烏克蘭軍情部門14日在黑海攻擊與摧毀俄羅斯一艘大型登陸艦。

烏克蘭國防部 14日在社群媒體平台「X」發文,宣布襲擊了俄軍登陸艦「凱薩.庫尼科夫號」(Caesar Kunikov,BDK-64)。

+1 russian ship was upgraded to a submarine.



The Armed Forces of Ukraine, together with the units of the @DI_Ukraine, destroyed the Caesar Kunikov large landing ship.

At the time of the attack, the ship was in the territorial waters of Ukraine, near Alupka.



Black Sea fish… pic.twitter.com/BTyVRibUUl