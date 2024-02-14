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烏克蘭官員稱無人艇再度行動 擊沉俄軍一艘大型登陸艦

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭國防官員透露，烏國軍情部門14日在黑海攻擊與摧毀了俄羅斯大型登陸艦「凱薩．庫尼科夫號」（圖）。資料照片。（路透）
烏克蘭國防官員透露，烏國軍情部門14日在黑海攻擊與摧毀了俄羅斯大型登陸艦「凱薩．庫尼科夫號」（圖）。資料照片。（路透）

烏克蘭一位國防官員告訴CNN，烏克蘭軍情部門14日在黑海攻擊與摧毀俄羅斯一艘大型登陸艦。

烏克蘭國防部14日在社群媒體平台「X」發文，宣布襲擊了俄軍登陸艦「凱薩．庫尼科夫號」（Caesar Kunikov，BDK-64）。

據烏國官方說法，襲擊地點鄰近克里米亞半島阿盧普卡（Alupka），「位於烏克蘭的領海」。該名未獲授權公開發言的烏國官員則告訴CNN，作為聯合作戰的一環，烏克蘭國防部情報總局（GUR）對「凱薩．庫尼科夫號」展開了行動，並且出動了「MAGURA」無人艇。

據稱「凱薩．庫尼科夫號」遇襲重創，已無法挽救並沉入黑海。雖然CNN無法獨立核實烏國官員的說法，但「X」已出現GUR發布的影像。根據公開來源情報帳號的描述，「凱薩．庫尼科夫號」遭多艘烏軍無人艇擊中後，很快就翻覆沉沒。

烏克蘭國防情報機構特戰小組的一位操作員曾告訴CNN，只有幾公尺長的「MAGURA」無人艇靠著噴射快艇（jet skis）驅動，擁有800公里航程。烏軍部隊可從國土海岸各處發射「MAGURA」無人艇，執行針對克里米亞半島目標的任務。

烏克蘭軍情部門本月1日曾在克里米亞半島沿岸執行作戰，宣稱摧毀了俄羅斯黑海艦隊的「伊萬諾維茨號」（Ivanovets）飛彈護衛艦，並且發布了襲擊當下跟之後的影像。

烏克蘭 克里米亞 國防部

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