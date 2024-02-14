「寧可切斷幾根手指」 緬甸徵兵引反彈 年輕人寧願自殘或加入反抗軍

緬甸軍政府10日宣布全面徵兵，此舉在社群平台掀起反彈聲浪，專家分析恐怕促成新一波反抗勢力，同時給反抗軍機會進行滲透。圖為2023年紀念緬甸建軍78週年的閱兵遊行。（美聯社資料照片）

日經亞洲報導，緬甸 軍政府近月在和反抗軍的對戰中節節敗退，逃兵人數更不斷增加，對此緬甸軍政府10日宣布全面徵兵，此舉在社群平台掀起反彈聲浪，專家分析恐怕促成新一波反抗勢力，同時給反抗軍機會進行滲透。

緬甸軍政府於2021年2月1日發動政變並監禁民選的領導人，自稱「國家領導委員會」（State Administration Council），10日公告即日起實施《人民兵役法》（People's Military Service Law），所有18歲至35歲男性及18歲至27歲女性，至少須服役2年，而且緊急狀態 期間的兵役可延長至5年，至於醫藥和技術領域專才，最少須服役3年，拒絕兵役恐面臨最高5年刑期。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）13日向英國廣播公司（BBC）透露，計畫在4月啟動徵兵，預計首批徵召5,000人，「除了士兵以外還急需電腦工程師、經濟學專家、記者」。

前荷蘭駐緬甸大使、現為獨立外交分析專家的阿蘇姆（Laetitia van den Assum）指出，全面實施徵兵只有可能「增加反抗軍招募勢力，同時給人滲透軍隊的機會，還會導致難民潮」。

日經亞洲訪問超過30名緬甸人、分析近100則貼文對於全面徵兵的看法，絕大多數均抱持負面態度，許多人考慮逃到國外或加入反抗軍，甚至去當和尚，而非服從兵役。

甚至若干人考慮透過自我傷害取得免役，還有不少單身女性打算盡快結婚，藉由已婚身份除役。一名魚販說，「我寧可切斷幾根手指，也不要去當兵」。

僅10%受訪者表示可能服從兵役，可是全部表現出憤怒或恐懼。

批評人士談到，全面徵兵大致上凸顯出軍政府「日益增加的絕望」，尤其去年10月遭到反抗軍的1027行動大舉攻擊。

獨立政治分析者羅維（Adrian Rovel）直言徵兵也不大可能扭轉劣勢，「軍政府需要更堅強且積極的戰鬥部隊，而不是僅僅接受幾周訓練便被趕鴨子上架的士兵，在沒有適當支援的情況下淪為炮灰。」