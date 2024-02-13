泰國政府職業訓練計畫 助受刑人重啟人生

泰國司法部矯正署挑選清邁女子矯正機構建立合作計畫，提供受刑人學習按摩的機會，並讓他們有機會實際工作，以便受刑人出獄後更順利融入社會。（中央社）

為了讓受刑人出獄之後有一技之長，泰國 政府啟動協助受刑人職業訓練計畫，讓他們在服刑時學習餐飲、按摩或是農漁畜牧業的知識，出獄後能更順利地融入社會。

泰北清邁老城區有一棟逾百年屋齡、充滿古味的泰式建築，這裡是帕塔瑪隆博物館（Ruean Pathamarong Museum），博物館旁邊的餐廳和咖啡館供應美味的飲料和食物，甚至還可以享受泰式按摩，提供觀光 客享受度假情調的好地方。

不過這裡可不是一般的博物館和餐廳，而是隸屬於清邁女子監獄 ，裡頭的服務人員和按摩師，都是刑度較輕的受刑人，經過訓練後，白天到餐廳和按摩中心服務，晚上仍要回到監獄服刑。

影片來源：中央社

泰國司法部矯正署和泰國司法研究所（Thailand Institute of Justice）2015年合作啟動模範監獄計畫（Model Prison Project），在曼谷、泰國中部和北部挑選10所監獄參與計畫。

清邁女子矯正機構（Chiang Mai Women's Correctional Institution）是其中一所被選中的監獄，獄方提供各式計畫，讓受刑人可以在出獄之後更順暢地融入社會。

其中一個計畫的目的在於提供受刑人職業訓練，內容包括泰式按摩、美妝美髮、編織泰絲、製作手工藝品以及學習餐飲服務等，希望讓受刑人有一技之長，出獄後在經濟上獨立自主，不會再重返老路。

清邁女子矯正機構典獄長阿查麗（Archaree Srisunakhua）接受中央社採訪時表示，這個訓練中心很靠近社區，受刑人可以在現實生活中工作，讓他們在回歸社會前受過訓練。阿查麗指出，尤其學過泰式按摩的女性受刑人離開監獄後順利就業的機率相當高。

以清邁女子矯正機構來說，約9成的受刑人罪行和毒品有關，多數是小量運毒或是自己吸毒，監所會挑選初犯、服至少1/4刑期、刑期剩5年以內且表現良好的受刑人白天到餐廳服務，服務期間可獲得簡單的報酬，但服刑期間不能運用收入，而會攢存起來等她們服完刑期後再交給她們。

其中一名受刑人Beer是餐廳的服務生，她已經在餐廳服務1年，她說，以前不知道要去哪裡工作，不知道要做什麼，每天就是到處玩，現在在訓練中心和大家一起學習技藝之後，她感覺生活狀況變好了，生活也比較有目標。

而走進清邁女子矯正機構，沙沙沙的織布聲格外引人注目，這是監所職業訓練計畫的一部分，讓受刑人學習織布，並製作成圍巾、衣服或包包等實用物品，在特定的通路或是各大展覽販賣。

在監所內織布和製作周邊產品的受刑人同樣會有收入，平均月入400到500泰銖，雖然不多，但對受刑人出獄後仍是一筆可運用的現金。

清邁隔鄰的清萊府（Chiang Rai）也有同樣類似的計畫。清萊中央監獄（Chiang Rai Central Prison）挑選刑期低於5年、表現良好的男性受刑人到航山矯正機構學習和農業旅遊中心（Doi Hang Correctional Institution Learning and Agrotourism Center）學習謀生技藝，受刑人同樣多數與毒品犯罪相關。

航山農場是泰國第一個示範型觀光農場，農場上提供受刑人學習各式技藝，領域包括農業、漁業、畜牧、手工藝和橡膠生產等，農場上生產的稻米和肥料自產自用，剩下來的會在鄰近的市場上販賣，橡膠等具有高經濟價值的產品則會處理後送往通路販賣。

清萊中央監獄典獄長派拉（Pairat Khaminthakool）告訴中央社，除了農漁畜牧等領域，他們也栽培受刑人學習按摩或餐飲服務等技藝，「一旦他們學會了，就可以把這樣的技藝帶走，可以成為他們的專業」。

除了提供專業訓練，航山農場做為觀光農場還有更深層的意義。派拉說，參觀民眾看到這裡都是有禮貌且經過訓練的人員，就會對受刑人留下較好的印象，進而較願意接納受刑人。