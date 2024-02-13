我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉黑幫 藉移民潮滲入紐約搶劫

紐約州府1億元補助課後班 4萬人受益

印度農民示威爆衝突 德里宣布禁止集會30天

中央社／新德里13日專電
印度農民。示意圖，（新華社）
印度農民。示意圖，（新華社）

印度農民團體昨天與中央政府針對保證農作物最低價格等議題進行談判，最終未達共識，今天發動示威，兵分多路朝首都德里行進；警方向示威隊伍發射催淚彈，造成多人受傷。德里已在昨天宣布管制措施一個月，包括禁止民眾集會。

來自旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）與北方省（Uttar Pradesh）等地區的數千名農民，上週即陸續在出入德里的重要關卡集結，農民團體昨天與農業部長及糧食部長進行談判，但雙方在最主要的議題上未達成共識。

農民今天上午開始試圖突破路障，有人步行、有人開著拖拉機，朝德里推進。

電視台畫面顯示，警方在高速公路上設下拒馬、水泥塊等重重路障，並向行為過激的農民發射催淚彈及水柱，截稿時雙方仍在對峙，現場煙霧瀰漫，有農民以頭巾掩鼻，有人受傷也有人被捕。

在德里邊界地區，有居民因生活受到影響而與示威農民發生衝突，電視台畫面看到民眾持棍棒追逐互襲，德里市區目前情況大致正常。

印度農民早在2020年即已因莫迪政府廢除「農業三法」而發動過大規模示威，他們在德里外圍紮營1年多抗爭，直到政府做出多項承諾之後才撤離。

農民領袖今天聲稱，政府迄今尚未兌現承諾。

根據「新德里電視台」（NDTV）報導 ，昨天的談判長達5小時，中央政府同意撤銷一項可能導致農民電費補助被削減的法案、為2020年及2021年在示威中喪生的農民還以公道，以及撤回對先前被逮捕農民的控告。

但雙方在立法保證農作物最低支持價格（MSP）、農民貸款免除等訴求上，未能達成共識。

MSP是為印度政府為保障農民收入而行之有年的措施。目前印度中央政府根據地方政府及農業相關委員會的建議，為22種農作物制定MSP，若市場價格低於MSP，政府將以MSP予以收購。

然而，MSP措施在印度並無法律依據，農民擔憂政府隨時有可能將它取消。

印度經濟及農業專家反對MSP措施，認為這違反市場機制，農民將不會關注市場動態、依市場需求而選擇種植哪些農作物。

為維持首都平靜，德里警方12日發布通告，禁止5人以上規模集會，禁止外來拖拉車或卡車進入德里，禁止民眾攜帶腐蝕性或爆裂性物質、使用擴音器以及發表煽動性言論等，效期30天。

另一方面，德里國際機場也發布通告，提醒旅客因應交通管制措施，提早規劃前往機場的行程，或是多加利用捷運系統。

印度預定於今年4月或5月舉行大選，外界認為農民有意選在這個時候示威，以向政府施壓。

印度 貸款 捷運

上一則

北約提升對俄警戒 世界由戰後過渡戰前 專家籲英國導入全社會防衛

延伸閱讀

印度2政敵大和解 突變直播殺人…槍手連開5槍再自戕

印度2政敵大和解 突變直播殺人…槍手連開5槍再自戕
印度8前軍官搞諜報 遭卡達判死刑獲釋

印度8前軍官搞諜報 遭卡達判死刑獲釋
印度發話邊境建牆 阻緬甸難民、終結自由入境

印度發話邊境建牆 阻緬甸難民、終結自由入境
印度總理將訪阿聯 深化戰略關係

印度總理將訪阿聯 深化戰略關係

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」