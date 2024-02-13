印度農民示威爆衝突 德里宣布禁止集會30天

印度農民。示意圖，（新華社）

印度 農民團體昨天與中央政府針對保證農作物最低價格等議題進行談判，最終未達共識，今天發動示威，兵分多路朝首都德里行進；警方向示威隊伍發射催淚彈，造成多人受傷。德里已在昨天宣布管制措施一個月，包括禁止民眾集會。

來自旁遮普省（Punjab）、哈雅納省（Haryana）與北方省（Uttar Pradesh）等地區的數千名農民，上週即陸續在出入德里的重要關卡集結，農民團體昨天與農業部長及糧食部長進行談判，但雙方在最主要的議題上未達成共識。

農民今天上午開始試圖突破路障，有人步行、有人開著拖拉機，朝德里推進。

電視台畫面顯示，警方在高速公路上設下拒馬、水泥塊等重重路障，並向行為過激的農民發射催淚彈及水柱，截稿時雙方仍在對峙，現場煙霧瀰漫，有農民以頭巾掩鼻，有人受傷也有人被捕。

在德里邊界地區，有居民因生活受到影響而與示威農民發生衝突，電視台畫面看到民眾持棍棒追逐互襲，德里市區目前情況大致正常。

印度農民早在2020年即已因莫迪政府廢除「農業三法」而發動過大規模示威，他們在德里外圍紮營1年多抗爭，直到政府做出多項承諾之後才撤離。

農民領袖今天聲稱，政府迄今尚未兌現承諾。

根據「新德里電視台」（NDTV）報導 ，昨天的談判長達5小時，中央政府同意撤銷一項可能導致農民電費補助被削減的法案、為2020年及2021年在示威中喪生的農民還以公道，以及撤回對先前被逮捕農民的控告。

但雙方在立法保證農作物最低支持價格（MSP）、農民貸款 免除等訴求上，未能達成共識。

MSP是為印度政府為保障農民收入而行之有年的措施。目前印度中央政府根據地方政府及農業相關委員會的建議，為22種農作物制定MSP，若市場價格低於MSP，政府將以MSP予以收購。

然而，MSP措施在印度並無法律依據，農民擔憂政府隨時有可能將它取消。

印度經濟及農業專家反對MSP措施，認為這違反市場機制，農民將不會關注市場動態、依市場需求而選擇種植哪些農作物。

為維持首都平靜，德里警方12日發布通告，禁止5人以上規模集會，禁止外來拖拉車或卡車進入德里，禁止民眾攜帶腐蝕性或爆裂性物質、使用擴音器以及發表煽動性言論等，效期30天。

另一方面，德里國際機場也發布通告，提醒旅客因應交通管制措施，提早規劃前往機場的行程，或是多加利用捷運 系統。

印度預定於今年4月或5月舉行大選，外界認為農民有意選在這個時候示威，以向政府施壓。