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睽違1年再挑戰卻遇天公不作美 日本將延後發射H3火箭二號機

中央社／東京13日綜合外電報導
圖為日本火箭H3去年發射失敗。（路透）
圖為日本火箭H3去年發射失敗。（路透）

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，由於氣象預報天候不佳，最新主力火箭H3二號機原訂15日的發射將延後，預計稍晚公布最新發射日期。

路透社報導，H3火箭二號機原訂本月15日從日本南部的鹿兒島縣種子島太空中心發射升空，但因氣象預報天候不佳延期。JAXA H3計畫經理岡田雅司（Masashi Okada）在記者會中說，種子島太空中心的天氣狀況似乎在16日稍晚才會好轉。

這將是日本繼去年3月首次試射H3火箭失敗後，睽違約1年再度挑戰發射。

綜合日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，H3一號機去年3月7日自種子島太空中心發射升空，但因為第2節火箭引擎無法點火，宣告發射失敗，並失去上面搭載的地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）。

當時JAXA無法確定第2節火箭引擎無法點火的直接原因，但去年10月分析首次試射的飛行數據等資料後，歸納出3個可能與電氣系統故障有關的原因，並採取補救措施。

H3火箭的發射被定調為「試飛」，預計搭載一個「燃料槽虛擬質量體」（dummy mass），以免像H3一號機上次試飛時一樣失去衛星。H3火箭還將搭載兩顆地球觀測微衛星做為次要酬載，這兩顆衛星分別來自佳能電子（Canon Electronics）和世聯（Seiren）兩家公司。

H3由JAXA和主要火箭承包商三菱重工合力研發，旨在取代已有20年歷史的H-IIA火箭，並將每次發射的成本減半至約50億日圓（3340萬美元）。

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