我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州府1億元補助課後班 4萬人受益

參院即將表決援助烏以台包裹法案 強生事先放話會否決

法國提以黎停火計畫 建議真主黨從黎巴嫩邊界撤退10公里 防止衝突失控

編譯盧思綸／即時報導
法國提議伊朗扶植的真主黨從以黎邊境向北撤退10公里，盼緩解以色列和黎巴嫩邊界的緊張局勢，繼而降低以巴衝突外溢的風險，這是黎巴嫩在西方斡旋以巴協議數周以來收到的首份書面建議。（取材自X）
法國提議伊朗扶植的真主黨從以黎邊境向北撤退10公里，盼緩解以色列和黎巴嫩邊界的緊張局勢，繼而降低以巴衝突外溢的風險，這是黎巴嫩在西方斡旋以巴協議數周以來收到的首份書面建議。（取材自X）

路透報導，法國提議伊朗扶植的真主黨從以黎邊境向北撤退10公里，盼緩解以色列和黎巴嫩邊界的緊張局勢，繼而降低以巴衝突外溢的風險，這是黎巴嫩在西方斡旋以巴協議數周以來收到的首份書面建議。

四名資深黎巴嫩官員及三名法國官員透露，法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）上周交給黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikat）一份書面協議，具體分為3階段目標共10天，首要目標是防止衝突「陷入失控危險」，並讓雙方在「條件成熟時」實施「可能的停火」，最終就以黎爭議邊境進行劃定談判。

其中包括要求黎巴嫩武裝團體拆除所有靠近前線的房舍和設施，並讓真主黨精銳武裝部隊拉德萬旅（Radwan Brigade）撤退至邊境以北至少10公里處。

一名法國外交消息人士說該提議已經同時交給以色列政府、黎巴嫩和真主黨。

塞儒內12日在記者會上表示，「法國拿出提案，並且和美國就此事聯繫過，重要的是統整所有倡議措施以建立和平。」

事實上法國和黎巴嫩存在一定歷史淵源，目前約有2萬法國公民住在黎巴嫩，且法國在該國部署800兵力作為聯合國維和部隊的一部分。

近來，包括巴勒斯坦派系在內的非國家組織，頻頻從黎巴嫩南部對以色列發動攻擊，而真主黨作為該地區的主要武裝力量，戰鬥力公認超過黎巴嫩軍隊。

以色列 伊朗 巴勒斯坦

上一則

被判刑數月卻沒進過牢房…泰國前總理塔信獲假釋 有望18日出獄

下一則

睽違1年再挑戰卻遇天公不作美 日本將延後發射H3火箭二號機

延伸閱讀

加薩傷亡慘重 荷蘭法院禁F-35戰機零件交付以色列

加薩傷亡慘重 荷蘭法院禁F-35戰機零件交付以色列
傳華為涉嫌不當行為 法國辦公室本周遭突襲搜查

傳華為涉嫌不當行為 法國辦公室本周遭突襲搜查
中東兩陣營駁火 外界憂擦槍走火 爆全面戰爭

中東兩陣營駁火 外界憂擦槍走火 爆全面戰爭
美、以頻與伊朗撐腰民兵組織衝突 中東恐演變全面戰爭

美、以頻與伊朗撐腰民兵組織衝突 中東恐演變全面戰爭

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」