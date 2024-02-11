得年輕人贏天下 年輕選民成印尼大選勝負關鍵

印尼14日舉行大選，2億500萬選民中，40歲以下占52%，是歷屆選舉之最。許多候選人發布貼近年輕人的競選短片，圖為雅加達街頭的總統候選人普拉伯沃和其副手吉伯朗的卡通版競選廣告。（中央社）

印尼 14日舉行大選，2億500萬選民中，40歲以下占52%，是歷屆選舉之最，這也代表年輕人勢必會左右選舉結果。印尼年輕世代關注候選人是否具備執政經驗、能否解決國家各種問題及重視人權。

隨著印尼大選的腳步愈來愈近，位於雅加達的阿天瑪加雅天主教大學（Unika Atma Jaya）校園裡，許多學生會討論自己的投票 意向，他們有許多人是首次投票。

據統計，印尼40歲以下的年輕人占全國2億500萬選民約52%，年輕選民在很大程度上將決定這場大選的結果。

多名印尼年輕選民與中央社記者分享他們對大選的看法，對於下任印尼總統的選擇，年輕一代看法明顯分歧。

年輕選民意見分歧

作為首投族、20歲的大學生瑪格麗特（Margaret）表示，這次選舉她最看重候選人能否解決人民需求，有無能力處理印尼各種問題。她說：「比起個人特質，我更在意候選人如何回應人們需求，以及怎麼處理印尼存在的問題。」

瑪格麗特透露，她將把票投給執政黨民主奮鬥黨（PDIP）的候選人甘查爾（Ganjar Pranowo），並解釋說，甘查爾曾擔任中爪哇省省長，已有許多政績，因此她想知道甘查爾若當選會如何領導國家。

瑪格麗特的同學則支持另一候選人。22歲的諾瓦（Noel）堅定地說，他要投給普拉伯沃（Prabowo Subianto），因為他勝選機率最高，他不想浪費選票投給會輸掉選舉的人。

印尼國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃是第3度角逐總統大選，他的搭檔是總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。

諾瓦向中央社解釋，他是理性的選民，作為雅加達的居民，他認為前雅加達省長、總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）執政表現不佳，至於他不選擇甘查爾的原因則是因為執政黨掌權太久。

諾瓦強調：「我要投給能夠獲勝的人。」選前各機構所做的最後一次民調顯示，普拉伯沃的支持度平均落在49%左右，大幅領先阿尼斯的24%及甘查爾的22%。

30歲、在國際美妝品牌公司擔任主管的安仰達（Arya Ondrio）則表示，他早已決定要投給阿尼斯。

阿尼斯曾任文化教育部長，學者背景深受高知識分子喜愛。安仰達畢業於印尼大學（Universitas Indonesia），他向中央社表示，阿尼斯是知識分子、學者，因此具有宏觀視野，必定能推出對國家有利的好政策。

安仰達也說：「阿尼斯在雅加達留下很多政績。」阿尼斯擔任雅加達省長期間，深受民眾支持，除了大幅建設城市、美化人行道和舊城區，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間也因防疫成效而受讚揚，但雅加達淹水問題遲未解決，是他任內受到的最大批評。

搖擺選民

安仰達、瑪格麗特與諾瓦可能是少數已做出選擇的年輕人。學者分析，年輕選民很容易改變喜好，因此投票時心意會搖擺不定。

印尼加札馬達大學（UGM）政治專家瑪塔（Mada Sukmajati）曾在演講上提及，年輕選民做決定時優柔寡斷，在選擇時也會很糾結，甚至可能最後直接棄權不投票。

瑪塔說：「年輕選民以千禧世代和Z世代為主，這些人為政局帶來一種特徵，也就是容易改變嗜好，可稱『喜怒無常』。因此與過去世代的人不同，他們在投票時心意搖擺不定的程度比較高。」

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）也提出類似看法，他指出年輕選民對候選人搖擺不定的態度，年輕選民有時在政治上傾向某方，但有時也會改變，因此「這也是他們將左右選舉結果的主因」。

瓦西斯托認為，必須觀察年輕選民是否去投票，因為這將攸關14日的大選是否會在首輪投票就定勝負。

根據印尼選舉法規定，若沒有總統候選人在首輪投票中得票過半，6月將舉行第2輪決選。

據中央社記者觀察，不少年輕選民尚未決定要投給誰，像是瑪格麗特的同學、也是首投族的安達魯（Andaru）表示，她也關心候選人的政見能否回應民眾需求，但至今仍未確定要把票投給哪位候選人。

安達魯向中央社說：「我還沒做出選擇。 因為我還在跟別人討論，也會和家人討論，現在看起來每個候選人都有各自的優缺點。」

拒投普拉伯沃

年輕選民中也出現一股反對普拉伯沃的聲音，特別是重視民主、人權、新聞自由，以及不滿佐科威疑似建立政治王朝的年輕人。

像是安達魯雖然還沒決定投票人選，但對有人權污點的普拉伯沃抱持遲疑態度，甚至對整場選舉感到些許失望。這是指普拉伯沃曾參與鎮壓東帝汶獨立運動及涉嫌綁架1998年學運人士。

她補充，「其中一個候選人牽涉政治王朝，而另一候選人則是背後還有一個領導者（在操控），因此印尼人的確感到失望」。

安達魯所指的是，佐科威讓長子吉伯朗以副手身分與普拉伯沃搭檔參選，被外界質疑佐科威是在建立政治王朝。

背後有領導者指的則是甘查爾，分析指出，甘查爾受限於執政黨黨魁梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）及黨內派系，他若當選，獨立發揮空間不大。

31歲的上班族艾多（Eldo Christoffel Rafael）也表示，他還在阿尼斯與甘查爾兩人間猶豫要投給誰，但強調絕不會投給普拉伯沃。

艾多向中央社解釋，阿尼斯和甘查爾都曾任地方首長，有執政經驗，且兩人在執政期間也願意聆聽民眾對他們的批評。

至於對普拉伯沃與吉伯朗這組候選人，艾多則擔憂，兩人若當選，印尼將重回專制時代，政治上再次出現「任人唯親」的現象。他指的是佐科威安排長子吉伯朗去當副總統候選人。

艾多補充，普拉伯沃在人權上有不良紀錄，像是參與鎮壓東帝汶獨立運動及1998年學運人士，至今都沒有對外說明清楚。