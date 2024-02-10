竟不是中國團 俄羅斯百人旅遊團赴北韓 疫情以來第一批

俄羅斯 近百名旅客9日前往北韓 進行團體旅遊，是北韓疫情爆發全面鎖國後迎來的首批外籍遊客。

韓聯社援引俄羅斯塔斯社報導，估計97名俄羅斯公民參加此次為期4天的旅行，他們將前往北韓東部的馬息嶺滑雪場。

他們是北韓自去年8月重啟邊境以來第一批進入北韓的外國遊客，此前該國邊境關閉了3年6個月。

旅遊團9日從海參威符拉迪沃斯托克國際機場，搭乘高麗航空下午1點39分的JS-272 航班前往平壤。

歐洲電視台和美聯社報導，俄國 旅行社Vostok Intur總經理穆基納（Inna Mukhina）表示，俄羅斯遊客將參觀北韓首都平壤，然後去滑雪，團客來自俄羅斯各地，想參加北韓旅行團的人「很多」。

穆基納指出，俄羅斯人想去北韓的原因各不相同，一些人對有機會前往封閉國家感興趣，有些人則對滑雪更感興趣。

團員嘉琳娜（Galina Polevshchikova）在海參威等待登機前告訴美聯社，「我們喜歡滑雪，但我也真的很想去那裡，因為那算是最封閉的地方，有這個機會當然要去。」

據了解，每名旅客團費約為700歐元（約754.7美元）。此次這支首發團屬於測試性質，22日至25日將有另一團。

這支俄國旅遊團的到訪，也顯示俄國與北韓著實加深合作與交流。且自從俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到西方國家集體抵制，導致許多俄國民眾出國旅遊更加不易。

報導指出，外界大感驚訝的是，首支前往北韓的觀光團竟然不是來自北韓最大盟友和經濟資助者中國。