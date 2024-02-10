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WSJ爆委內瑞拉向圭亞那邊境部署軍隊 意圖併吞其石油領土

編譯徐榆涵／即時報導

華爾街日報（WSJ）報導，委內瑞拉將輕型戰車、配備飛彈的巡邏艇和裝甲車開到了其與圭亞那的邊境，試圖兌現其吞併圭亞那部分地區的威脅，並確保獲得10多年來全球最大的石油發現，此一情況正迅速成為美國總統拜登政府面臨的最新安全挑戰。

從9日公開的衛星影片和委內瑞拉軍方最近在社群媒體上發布的影片可見，這次部署是委國試圖對其鄰國新發現的能源儲量施加影響力的一次重大升級。委內瑞拉馬杜洛（Nicolas Maduro）和圭亞那總統阿里（Irfaan Ali）曾於去年12月達成一項書面協議，譴責使用武力並呼籲成立一個委員會來解決領土爭端。

委內瑞拉政府擁有一支多達15萬現役士兵的軍隊，以及盟友俄羅斯提供的現代化武器裝備。自去年下半年以來，委內瑞拉強化聲稱埃塞奎博地區（Essequibo region）為其領土的主張，埃塞奎博地區大部分被叢林覆蓋，占圭亞那領土的三分之二。

圭亞那外交部在回應有關上述軍事部署問題時向華爾街日報說，「我們對委內瑞拉的惡意並不驚訝。我們感到失望，而不是驚訝。」

委內瑞拉通訊與資訊部未回覆電話和電郵置評要求。該國曾表示，加強防禦是因應美軍去年12月在圭亞那進行的軍事演習，以及英國在圭亞那水域部署一艘小型緝毒船特倫特號（HMS Trent）。

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