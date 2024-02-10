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男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

編譯徐榆涵／即時報導
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡，嚇壞眾人。空服員急忙將遺體拖到廚房，而該班機則隨即折返降落泰國。

紐約郵報報導，當時也在機上的蘇黎世大學醫院護理師卡琳（Karin Missfelder）回憶道，有人看到這名身分不明的63歲德國男子在曼谷登上空中巴士A380後，身體明顯不適，出現冒冷汗和呼吸急促等症狀。

卡琳說，起初該名男子的妻子聲稱，因為趕飛機才造成他身體不適，但在觀察這名男子數分鐘後，她發現狀況不對，因此馬上告知空服員，該名病患需要立刻接受醫師檢查。

空服員隨即在機上尋找醫護人員，一名年輕的波蘭男子立刻投入協助，但是根據報導，他只問了老翁感覺如何，並摸了摸他的脈搏，然後說男子沒有大礙。

卡琳的丈夫馬丁說，「空服員給了他一點洋甘菊茶，但他已經吐血進他妻子遞給他的袋子裡。」隨後大量鮮血開始從他的嘴巴和鼻子湧出。馬丁表示，「這真的非常恐怖，每個人都在尖叫。」而該名男子的血液還噴灑在飛機的牆面上。

大約半小時後，空服員對男子進行心肺復甦術，但最終男子仍被宣布死亡。機組人員隨後將他的遺體搬進廚房，隨後飛機也折返，並在9日上午8時28分降落於泰國。

漢莎航空證實，儘管機組員和機上醫師立即採取全面急救措施，但該乘客仍在飛行途中身亡，心與已故乘客家屬同在，對於該航班旅客造成的不便深表歉意。

同機乘客指出，抵達泰國後，他們在漢莎航空沒有提供任何指引的情況下，乾等2個小時，最終才被安排搭乘另一架前往德國的飛機，中途經停香港

泰國 德國 香港

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