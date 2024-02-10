驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

科學家近期對一批1963年從西班牙出土、具有3000年歷史的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有「外星金屬物質」。

每日郵報報導，科學家們對「比列納寶物（Treasure of Villena）」進行新的分析發現，其中兩件含有「隕鐵（meteoric iron）」，隕鐵是在隕石內發現，由天然金屬鐵和鎳為主形成的礦物。

比列納寶物於1963年在伊比利半島被發現，揭示從石器時代轉向青銅器時代，文物內含59件鍍金物品，90%由23.5K金製成，而隕鐵便是在其中一頂鍍金帽子和一件手鐲中發現，所占比例分別是5.5%和2.8%。

科學家們估計，該種物質源於100萬年前撞擊地球的一顆流星。由於來自外太空 ，因此由鐵鎳合金組成，鎳成分的變化重量超過5%，此外還含有其他微量化學元素，其中鈷是最重要的元素之一。

幾千年前，利用墜落的隕石來製造物品是很常見的作法，埃及圖坦卡門陵墓中也發現類似文物。