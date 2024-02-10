我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報攜34華商 時報廣場賀年 即日起每晚9時整登1號大屏幕

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

編譯徐榆涵／即時報導
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

科學家近期對一批1963年從西班牙出土、具有3000年歷史的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有「外星金屬物質」。

每日郵報報導，科學家們對「比列納寶物（Treasure of Villena）」進行新的分析發現，其中兩件含有「隕鐵（meteoric iron）」，隕鐵是在隕石內發現，由天然金屬鐵和鎳為主形成的礦物。

比列納寶物於1963年在伊比利半島被發現，揭示從石器時代轉向青銅器時代，文物內含59件鍍金物品，90%由23.5K金製成，而隕鐵便是在其中一頂鍍金帽子和一件手鐲中發現，所占比例分別是5.5%和2.8%。

科學家們估計，該種物質源於100萬年前撞擊地球的一顆流星。由於來自外太空，因此由鐵鎳合金組成，鎳成分的變化重量超過5%，此外還含有其他微量化學元素，其中鈷是最重要的元素之一。

幾千年前，利用墜落的隕石來製造物品是很常見的作法，埃及圖坦卡門陵墓中也發現類似文物。

該研究資深作者、西班牙歷史研究所研究員魯伊斯（Ignacio Montero Ruiz）向《生活科學》雜誌說，「煉鐵技術與銅冶金和貴金屬完全不同，因此，開始研究隕鐵、後來研究陸地鐵（terrestrial iron）的人必須創新和開發新技術，但陸地鐵中的鎳含量通常較低或非常低，並且在分析中常常無法檢測到。」

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3...
科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

地鐵 檢測 太空

上一則

內唐亞胡：以攻打加薩南部前 先撤拉法逾百萬巴人

下一則

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
流失海外40年 北京成功向美國追索西周被盜文物

流失海外40年 北京成功向美國追索西周被盜文物
只因寵物吉娃娃「舔一口」 71歲男染罕見敗血症引肺炎

只因寵物吉娃娃「舔一口」 71歲男染罕見敗血症引肺炎
挪威海德魯於西班牙增建鋁回收廠 供應歐洲低碳排鋁

挪威海德魯於西班牙增建鋁回收廠 供應歐洲低碳排鋁

熱門新聞

英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
英國國王查理三世。（路透）

退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

2024-02-06 05:23

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反