相隔不到一個月… 冰島火山又噴發 宣布進入緊急狀態

圖為火山岩漿流入通往知名旅遊景點「藍潟湖」的公路。(美聯社)

冰島 雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）8日再次發生火山噴發 ，是去年12月以來第三次，當地宣布進入緊急狀態 。雖然到了9日活動大幅減弱，但是當局警告未來數月仍有可能再噴發。

BBC報導，根據當地空拍影片顯示，岩漿由長約3公里的裂縫流出，濃煙竄上約3公里高空，遠至40公里外的首都雷克雅維克都看得到。

著名旅遊景點「藍潟湖」（Blue Lagoon）地熱溫泉，已提前進行疏散。岩漿破壞了熱水管，擾亂熱水供應，逾2萬人受影響，估計需要數日修復，區內學校需停課。此外，也有人擔心岩漿逼近恐影響附近一間地熱發電廠，距離僅有1公里。

冰島氣象局9日表示，雖然噴發活動大幅減少，但尚無法宣布結束， 該局將持續密切觀察。冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）說，當局盼9日中午能恢復供應熱水。

此次火山噴發並未影響雷克雅內斯半島的航班起降，機場目前運作一切正常。

雷克雅內斯半島地質活動活躍，這是當地自去年12月以來，第三次火山爆發，距離上一次更不到一個月。冰島氣象局指出，火山活動強度正在減弱，但是該局地球物理學家奧費格森（Benedikt Ófeigsson）說，未來幾個月火山可能每月噴發。