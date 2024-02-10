我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

相隔不到一個月… 冰島火山又噴發 宣布進入緊急狀態

編譯徐榆涵／綜合9日電
圖為火山岩漿流入通往知名旅遊景點「藍潟湖」的公路。(美聯社)
圖為火山岩漿流入通往知名旅遊景點「藍潟湖」的公路。(美聯社)

冰島雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）8日再次發生火山噴發，是去年12月以來第三次，當地宣布進入緊急狀態。雖然到了9日活動大幅減弱，但是當局警告未來數月仍有可能再噴發。

BBC報導，根據當地空拍影片顯示，岩漿由長約3公里的裂縫流出，濃煙竄上約3公里高空，遠至40公里外的首都雷克雅維克都看得到。

著名旅遊景點「藍潟湖」（Blue Lagoon）地熱溫泉，已提前進行疏散。岩漿破壞了熱水管，擾亂熱水供應，逾2萬人受影響，估計需要數日修復，區內學校需停課。此外，也有人擔心岩漿逼近恐影響附近一間地熱發電廠，距離僅有1公里。

冰島氣象局9日表示，雖然噴發活動大幅減少，但尚無法宣布結束， 該局將持續密切觀察。冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）說，當局盼9日中午能恢復供應熱水。

此次火山噴發並未影響雷克雅內斯半島的航班起降，機場目前運作一切正常。

雷克雅內斯半島地質活動活躍，這是當地自去年12月以來，第三次火山爆發，距離上一次更不到一個月。冰島氣象局指出，火山活動強度正在減弱，但是該局地球物理學家奧費格森（Benedikt Ófeigsson）說，未來幾個月火山可能每月噴發。

冰島 火山噴發 緊急狀態

上一則

以哈戰火重創以色列觀光 甫復甦又陷危機

下一則

美保護紅海商船 對葉門叛軍發動新攻擊

延伸閱讀

夏威夷傳規模5.7地震 無海嘯威脅

夏威夷傳規模5.7地震 無海嘯威脅
時隔不到1個月 冰島火山又噴發 宣布進入緊急狀態

時隔不到1個月 冰島火山又噴發 宣布進入緊急狀態
冰島火山再度爆發 地縫湧出熔岩噴泉

冰島火山再度爆發 地縫湧出熔岩噴泉
新聞眼／火山噴發 冰島人如何準備應對？

新聞眼／火山噴發 冰島人如何準備應對？

熱門新聞

英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
英國國王查理三世。（路透）

退休年齡才登基…英王查理三世罹癌 衛報：引人質疑其未來角色

2024-02-06 05:23

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些