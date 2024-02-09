福島核汙水5.5噸外洩 疑人為失誤 東電道歉

圖為核電廠員工檢查排氣口。（美聯社）

東京電力公司營運的福島第一核電站（福島縣大熊町和雙葉町）在7日上午發現，含有高度放射性物質的水從高溫 焚燒爐廠房外牆排氣口外洩，但沒有人受傷，也未影響外界環境。有日本 媒體報導，這次洩漏「可能是人為失誤造成」。

日本共同社報導，福島第一核電站所長田南達也8日造訪福島縣政府致歉稱，「給縣民等廣大民眾造成擔憂和不安」。福島縣方則要求東電查明原因，並防止此類問題再次發生。

共同社指出，田南接受媒體採訪表示，「將查明原因，在下周內報告」。

東電估算，從排氣口外洩的水量為5.5公噸，足夠裝滿兩個普通游泳池 ，所含放射性物質為220億貝克，積聚在外面的鐵板上，並滲入四周的土壤。但東電稱這對核電站廠區外沒有影響，這些含放射物質的水未離開廠區也沒有入海。廠房旁地面鋪有鐵板，但水可能從縫隙下滲，東電將回收土壤。

另根據日本媒體8日通報，含有放射性物質的核污染水這次洩漏「可能是人為失誤造成」。據稱，當時廠房內正在進行清洗作業，「16個需手動關閉的閥門中，有10個處於開啟狀態」。而東電公司最初解釋稱這些閥門是自動閥門。另根據福島電視台報導，核污染水洩漏的時間估計約40分鐘。

核電站一名員工7日上午檢查把銫從污染水移除的處理機閥門時，發現外洩。該機因維修而未啟用。目前不清楚核汙水 何時外洩，但是東電說，6日檢查時未發現問題。

外洩有可能是因員工以過濾水沖洗機器時，閥門誤未關上。東電說，沖洗時16個應關閉的閥門中有10個打開，閥門都關上後，外洩就停止。核電站周圍和內部的幅射度未顯示增加。

2011年發生地震與海嘯，福島第一核電站發生重大災難，過濾機是東電引起爭議的廢水排放計畫的一部分，該計畫於去年8月開始。預期將持續數十年的排放廢水，遭到漁業團體和包括中國在內的鄰國強烈反對，後者立即禁止進口所有日本海鮮。