載歌載舞毀巴人民居 以軍前線劣行曝光

以色列 與哈馬斯（Hamas）開戰至今4個月，不時傳出以軍在加薩 作出違反國際法的暴行。「紐約時報 」分析以軍在社交平台發布的影片，顯示他們在加薩破壞摧毁平民設施，羞辱嘲笑巴人，例如一邊破壞一邊豎起拇指、笑着倒數爆炸和跳舞慶祝等。事件曝光後，以軍譴責軍人違反軍紀，正研究如何處理。TikTok則在獲告知後隨即將相關片段刪除。

據明報報導，許多以色列士兵在社交平台分享在戰場拍攝的影片，有些甚至有數以萬計點擊。紐約時報指出，部分影片記錄了當事人如何破壞商店、學校等平民設施，甚至詆毀侮辱巴人，並呼籲以色列在加薩殖民等。

報導指出，上傳最活躍的用戶為以兵作戰工程部隊，該部隊主要用重型器械為以軍開路、尋找並摧毁地道，及夷平建築物。影片中，他們用推土機、剷泥機和炸藥等摧毁平民設施。在一段上傳到TikTok、配了軍樂的影片，一名身處加薩北部的以兵一邊用推土機將汽車推向一棟半倒塌的建築物，然後向鏡頭豎起拇指，短片說明寫到：「我已沒有再數算我夷平了多少個社區。」

一段1月的影片顯示，以兵在加薩南部汗尤尼斯市郊自拍吸食水菸，背景有多棟住宅被炸，然後他們舉杯慶祝。另一段11月的影片顯示，一批士兵帶備音響載歌載舞，當影片看到士兵倒數和傳出「發射」人聲後，鏡頭就轉到一棟建築被炸毁的畫面。

報導稱，一名後備役士兵去年11月在一間被毁巴人住宅內拍攝影片，配上以色列歌曲This Was My Home（這曾是我的家）變奏版，歌詞變成「這曾是我的家，沒電沒燃氣」，士兵則在廢墟中扮成住客看書，然後介紹屋內角落。該地方圓400米的地區有最少63棟建築物被夷平，手法與作戰工程部隊在加薩其他地方類似。四名法律專家分析影片和衛星影像，認為以軍涉嫌非法破壞，違反「日內瓦公約」。

報導表示，「紐時」指出，南非在海牙國際法院控告以軍在加薩種族滅絕一案上，亦提及最少五段以兵行為影片作為罪證，包括一段士兵將一棟被夷平建築物向以色列歌手戈蘭（Eyal Golan）致敬。戈蘭曾提出全面毀滅加薩，南非以此片作為「士兵支持種族清洗」的證據。

以色列國防軍有規定限制官兵使用社交平台，並特別表明禁止分享「可能影響國防軍形象和公眾對其觀感」的內容，又或那些展現「損害人性」的行為。以軍聲明，譴責報道內提到的部分影片，稱「影片中以軍的行為十分惡劣，並不符合軍方的指令」，表示正研究如何處理。