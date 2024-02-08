以色列悍拒哈瑪斯135天停火提議 下令進軍

以哈戰爭在加薩地帶南部拉法持續發生衝突，圖為以色列襲擊造成汽車毀損。（路透）

對於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）提出的135天3階段停火計畫，以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）7日斷然拒絕，下令以軍準備朝加薩 南部城市拉法（Rafah）進軍，並稱在加薩全面勝利指日可待。

中央社引述法新社報導，在加薩戰爭邁入第5個月之際，內唐亞胡在電視轉播的記者會上指出，他已下令以軍準備對拉法展開行動，以色列距離對哈瑪斯的「全面勝利」只剩數月之遙。內唐亞胡警告，如果接受哈瑪斯對於停火的「奇怪要求」，「這只會引發另一場屠殺。」

他堅稱，對於哈瑪斯的完全勝利，才是結束加薩戰爭的唯一解方，唯有完全勝利，才能恢復以色列北部和南部的安全。

此前，哈瑪斯已提議一項三階段停火計畫，各階段為期45天，內容包括哈瑪斯將釋放剩餘以色列人質，來換取巴勒斯坦囚犯獲釋；加薩走廊的重建工作也將展開，以軍則會完全撤出加薩，雙方也將交換死者遺體。

哈瑪斯的計畫旨在回應上周卡達、埃及的調停人員在美國與以色列支持下所做出的提案。力推以哈延長休兵的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在和卡達、埃及的調停主管人員會面後，已飛抵以色列。

文件草案顯示，根據哈瑪斯提議，第一階段的45天內將釋放人質中所有以色列婦女、未滿19歲的男性，以及長者和病人，換取以色列釋放在監的巴勒斯坦婦孺。哈瑪斯第二階段會釋放剩餘男性人質，並於第三階段交換遺體。最後階段結束後，哈瑪斯希望和以方達成結束戰爭的協議。

哈瑪斯在提案的附錄說，希望可有1500名巴人囚犯獲釋，其中三分之一盼能從遭以色列判處終身監禁的巴人名單中選出。該項休戰也可望增加輸入加薩的食物等援助；目前加薩平民面臨飢餓和基本物資嚴重短缺。

此外，沙烏地阿拉伯外交部7日在聲明中說，沙烏地已向美國表明立場，除非根據1967年的疆界承認巴勒斯坦獨立建國，以及以色列停止侵略加薩走廊，否則不會與以色列建立外交關係。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）說，拜登政府已收到沙烏地與以色列願意持續進行關係正常化討論的正面回應。

布林肯6日在利雅德與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）見面。他在杜哈向記者表示：「特別在關係正常化方面，王儲重申沙烏地阿拉伯追求關係正常化的強烈興趣。」