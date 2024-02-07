至今找不到元兇 北溪管線爆炸懸案 瑞典稱「不具管轄權」結束調查

2022年9月27日，北溪2號管線受損，管線中氣體外洩至海面形成氣泡。（路透）

連結俄羅斯、德國 的北溪1號、2號天然氣管線在2022年俄烏戰爭期間因爆炸受損，至今仍是懸案。路透報導，瑞典 檢方7日以未具有此案管轄權為由，宣布結束案件調查，並把找到的證據轉交給德國調查人員。此前，瑞典和德國、丹麥皆在調查此案。

瑞典檢方聲明，「調查的結論是，瑞典的管轄權不適用，因此調查應該結束」，並指出在司法合作的框架下，「我們向來能將可當作證據使用的素材交給德國調查單位」。

經過廣泛調查後，瑞典檢方認定沒有跡象顯示瑞典當局或公民涉案，而當年攻擊發生在「國際海域」。瑞典檢察官朱維斯特說，基於目前的情況背景，可以主張瑞典的管轄權並不適用。

俄國 克里姆林宮發言人佩斯科夫7日對此說，未來俄方將關注德國的調查行動。

北溪管線斥資數十億美元打造，橫跨波羅的海海底，意在將俄國天然氣輸送至德國，但在2022年9月，管線在瑞典與丹麥的專屬經濟區內因發生爆炸而受損，導致大量甲烷氣體外洩。事後瑞典、丹麥和德國分別啟動調查，也均對相關資訊嚴密控管。

丹麥警方已說，管線曾遭強烈爆炸襲擊；瑞典調查人員則已確認現場有爆裂物跡象，顯示為有人蓄意破壞。丹麥和德國的調查仍持續中。

此前俄國已將此案歸咎於美國、英國和烏克蘭，但這三國皆否認涉案。路透指出，若後續調查一直沒找到決定性證據，此案可能永無水落石出的一天。