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大雪襲日 東京40傷送醫 列車部分區段停駛 31航班取消

編譯盧思綸／即時報導
日本本州南部受沿岸低氣壓系統影響，關東甲信大範圍地區遭大雪侵襲，東日本鐵路公司宣布首都圈列車部分區段從首班開始停駛，日航和全日空6日共取消31架班次。（美聯社）
日本本州南部受沿岸低氣壓系統影響，關東甲信大範圍地區遭大雪侵襲，東日本鐵路公司宣布首都圈列車部分區段從首班開始停駛，日航和全日空6日共取消31架班次。（美聯社）

日本放送協會（NHK）報導，日本本州南部受沿岸低氣壓系統影響，關東甲信大範圍地區遭大雪侵襲，東日本鐵路公司宣布中央本線、峨嵋線、八彥線、上越線、橫濱線和吾妻線的部分區段從首班列車開始停駛，日航和全日空6日共取消31架班次。不過日本氣象廳指出大雪高峰已經過去，僅部分地區受低壓槽和冷氣團影響將持續下雪，須嚴防路面積雪與結冰造成交通事故。

日本氣象廳指出，一個生成中低氣壓系統沿著本州南部沿岸向東移動，預計關東甲信地方山區從5日中午過後到6日上午將降大雪，包括東京市區的平地也可能積雪。

東京消防廳表示，截至5日晚間9點，東京共40人因雪勢受傷送醫，年齡最小是4歲、最長是92歲，所幸未傳出重傷事故。

另外，大雪也對地區交通造成嚴重影響。5日晚間，大雪造成百合海鷗號高架電車2班列車中途停在汐留站前後，550名乘客被迫下車，沿著積雪軌道徒步從汐留站離開。

鐵路公司呼籲民眾6日乘車前先確認發車情況，列車營運可能受到降雪停駛或嚴重誤點。

日本航空和全日本航空在5日分別取消69架和37架班機，主要都是往返東京羽田機場的航班，並且兩家日航6日共取消31架班次。

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