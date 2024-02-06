加拿大「外國人」買樓禁令 為何延長2年？

加拿大對外國買家的購房禁令將延長兩年，副總理方慧蘭指出，此舉旨在緩解加拿大住房危機，確保當地房屋供給加拿大家庭居住。（路透）

加拿大 政府4日宣布，現行針對外國買家的購房禁令將延長兩年至2027年元旦。加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）說，此舉旨在緩解加拿大住房危機，確保當地房屋供給加拿大家庭居住，而不是成為投機的金融資產。加拿大近年面臨可負擔住房短缺、醫療和教育等公共服務壓力過大的困境，總理杜魯多 （Justin Trudeau）民調 因此下跌。政府將問題歸咎於移民和留學生增加，上月已宣布將大幅削減留學生名額。

綜合媒體報導，方慧蘭表示，為確保加拿大人買得起房，原定於2025年1月1日到期的外國人購房禁令將延長至2027年1月1日。規定非加拿大人和非加拿大人控制的公司不得購買特定住宅物業。加拿大政府為外國人購買空置土地或住宅物業進行開發制定了豁免規定。在該國已居住較長時間且尚未購買房產的外國學生和工作許可持有者也享有豁免。

加拿大全國基準房價去年12月約為73萬加元（約53萬美元），過去5年內上漲36%。人口密集的大溫哥華地區基準房價高達120萬加元（約88萬美元），大多倫多地區房價高達110萬加元（約81萬美元）。過去兩年，加拿大房屋平均月租金也上漲了22%。加拿大央行今年晚些時候可能降息的跡象愈來愈明顯，房地產市場活動隨之升溫。

加拿大將於2025年舉行大選，而住房危機是導致杜魯多政府支持率下跌的原因之一。最新民調顯示，杜魯多的支持率僅為32%，不支持率卻高達64%。

加拿大環球新聞去年12月的一項民調顯示，77%的加拿大人認為「只有富人才買得起房」。與此同時，71%的租客表示已徹底放棄購房計畫，打算一輩子租房生活。

一些地產和住房政策專家認為，留學生、新移民和外國買家對加拿大房地產市場的影響有限，解決住房危機的真正方法是建造更多可負擔住房。