智利最慘野火逾百死 疑1原因肇禍…全國哀悼2天

智利居民3日逃離正在蔓延的森林大火。官員表示，智利中部人口稠密地區周圍發生的強烈森林大火已造成數人死亡，並摧毀了數百所房屋。（美聯社）

智利中部近日遭受野火肆虐，至少已有122人因此喪命、數百人失蹤。智利展開為期兩天的全國哀悼，同時搜尋失聯民眾的作業仍在進行中。

智利的國家法醫單位5日通報指出，野火造成的死亡數來到122人，但只確認了其中32人的身分。

大多數死者都位於熱門旅遊勝地比納薩瑪（Vina del Mar），市長里巴蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示，當地「仍有190人失蹤」。

死裡逃生的民眾表示，「只花了10分鐘，大火便吞噬了一切，我現在一無所有」。警方正調查起火原因，至少一名男子被拘留，據悉他在家中從事焊接工作，疑有火苗飛到附近草地，因天乾物燥加上強風，導致火勢一發不可收拾。

當局表示，隨著更多屍體在廢墟中被發現，死亡人數可能還會大幅上升，敦促人們不要前往災區。

至於另外一處重災區瓦巴萊索（Valparaiso），智利總統波里奇（Gabriel Boric）說：「智利全國都為瓦巴萊索哭泣。」他表示，這是自2010年造成500人死亡的8.8級大地震以來，智利遭遇的最嚴重的災難。

在31架消防直升機和飛機的支援下，約有1400名消防員、1300位軍事人員及志工正投入災區的滅火作業。