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智利最慘野火逾百死 疑1原因肇禍…全國哀悼2天

編譯中心／綜合5日電
智利居民3日逃離正在蔓延的森林大火。官員表示，智利中部人口稠密地區周圍發生的強烈森林大火已造成數人死亡，並摧毀了數百所房屋。（美聯社）
智利居民3日逃離正在蔓延的森林大火。官員表示，智利中部人口稠密地區周圍發生的強烈森林大火已造成數人死亡，並摧毀了數百所房屋。（美聯社）

智利中部近日遭受野火肆虐，至少已有122人因此喪命、數百人失蹤。智利展開為期兩天的全國哀悼，同時搜尋失聯民眾的作業仍在進行中。

智利的國家法醫單位5日通報指出，野火造成的死亡數來到122人，但只確認了其中32人的身分。

大多數死者都位於熱門旅遊勝地比納薩瑪（Vina del Mar），市長里巴蒙蒂（Macarena Ripamonti）表示，當地「仍有190人失蹤」。

死裡逃生的民眾表示，「只花了10分鐘，大火便吞噬了一切，我現在一無所有」。警方正調查起火原因，至少一名男子被拘留，據悉他在家中從事焊接工作，疑有火苗飛到附近草地，因天乾物燥加上強風，導致火勢一發不可收拾。

當局表示，隨著更多屍體在廢墟中被發現，死亡人數可能還會大幅上升，敦促人們不要前往災區。

至於另外一處重災區瓦巴萊索（Valparaiso），智利總統波里奇（Gabriel Boric）說：「智利全國都為瓦巴萊索哭泣。」他表示，這是自2010年造成500人死亡的8.8級大地震以來，智利遭遇的最嚴重的災難。

在31架消防直升機和飛機的支援下，約有1400名消防員、1300位軍事人員及志工正投入災區的滅火作業。

當地正經歷夏季高溫熱浪，部分地區氣溫高達攝氏40度，增加滅火工作難度。智利內政部副部長蒙沙亞夫（Manuel Monsalve）表示，智利各地共有165宗森林大火，估計約1.4萬間房屋受損。當局已在重災區實施宵禁，逾千名消防員持續撲火。

智利野火已造成上百人死亡， 圖為被燒毀的汽車停在居民的家門外。（歐新社）
智利野火已造成上百人死亡， 圖為被燒毀的汽車停在居民的家門外。（歐新社）

宵禁 高溫 內政部

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