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巴黎奧運恐遭熱浪籠罩 連續高溫可望破紀錄

編譯中心／綜合5日電
巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行。（路透）
巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行。（路透）

巴黎正值隆冬，很難想像酷暑究竟是何情況。但6個月後，世界各地的運動員前來巴黎參加奧運時，一場可能出現的猛烈熱浪將帶給主辦單位許多麻煩。

中央社引述法新社報導，一項研究模擬了巴黎奧運期間可能出現的最嚴重熱浪，該研究警告巴黎有面臨破紀錄高溫的風險，引起關注。

這項研究12月發表在「npj氣候與大氣科學」（npj Climate and Atmospheric Science）期刊，著眼於有多少可能發生長達兩周並超越2003年巴黎連續高溫紀錄的熱浪。

2003年8月的酷暑長達兩周，造成約1萬5000人死亡，很多是獨居者、老人或慢性病患者，因未隨時補水而殞命。

研究作者伊歐（Pascal Yiou）表示：「20年來氣候發生變化，我們的想法是警告政策制定者，比2003年更糟糕的事情可能會發生，這是有可能的。」

伊歐補充，「在20世紀，（2003年的紀錄）不可能超越，但現在我們不僅能追平，而且超越它的機率最終相當高，約在百分之一左右。」

去年5月「刺胳針星球健康」（Lancet Planet Health）期刊上的另一項研究發現，在854個歐洲城鎮中，巴黎因高溫導致的死亡率最高，部分原因是缺乏綠地和人口稠密。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，帕運也將在8月底展開。主辦單位表示，他們「充分意識」奧運會面臨的氣候相關風險。

營運團隊研究將一些戶外活動提前或延後比賽時間，以避免中午的酷熱。

田徑賽事（尤其是馬拉松）、網球或沙灘排球都被認為容易受到豔陽和高溫的影響。

奧運場館興建負責人費宏（Nicolas Ferrand）在參議院聽證會上保證，所有室內設施都考慮到了熱浪問題。

至於巴黎北部的選手村，該建築群沒有安裝空調，這是巴黎奧運為引領新環保標準所投入的心思。這些座落在河邊的建築群擁有地板冷卻系統，及遮陽篷、綠地和通風系統，保證室內溫度至少比室外低攝氏6度，但是一些與會國家認為這還不夠。

作為妥協，主辦單位提供來訪代表團可攜式空調，費用由他們承擔。

人們普遍認為，上屆東京夏季奧運是有史以來最熱的一次，氣溫經常超過攝氏30度，濕度高達80%。

儘管東奧採取了包括噴霧站在內的一系列防暑措施，但許多運動員仍在炎熱中掙扎，其中包括俄羅斯網球選手梅德維夫（Daniil Medvedev），他在球場上大聲懷疑自己是否會熱死。

巴黎奧運 高溫 熱浪

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