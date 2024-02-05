不倫戀醜聞纏身 烏克蘭裔日本小姐退還后冠

烏克蘭裔卡羅萊娜‧椎野。（歐新社）

第56屆「日本 小姐」選美比賽1月22日由烏克蘭 出身、已取得日本國籍的26歲椎野卡洛琳娜（（Carolina Shiino，音譯）奪得后冠。但卡洛琳娜被揭曾與已婚醫生前田拓摩發生不倫戀，椎野5日透過經紀公司承認有不當男女關係，並已經退還日本小姐后冠，她也在社交平台Instagram向前田妻子及相關人士致歉。

2月1日發行的「週刊文春」報導，椎野曾與一名已婚醫師約會，還會和對方在自己家裡見面。這名醫師相當有名，隸屬於某藝能事務所旗下。另有媒體揭露，這名已婚醫師就是45歲的美容外科醫師前田拓摩。前田因為勤於鍛鍊，身材相當健美而有「筋肉醫師」的封號。

日本小姐協會1日指兩人交往時，前田聲稱單身，而椎野不知道他已婚，認為椎野並沒問題。但協會5日表示椎野在知道前田已婚情况下與他約會的事情已曝光，椎野已為撒謊道歉，協會亦接受椎野提議，辭去日本小姐的職務。

椎野雙親都是烏克蘭人，由於母親與日本籍男性再婚，在5歲時移居日本。她除了以26歲年紀奪冠創歷屆日本小姐最年長紀錄，也是在日本小姐選美比賽各獎項中，第一位出身歐洲的獲獎佳麗。

椎野從國中三年級開始從事模特兒活動，有著深邃五官及修長手腳，還開展自己的YouTube 頻道。她在奪下后冠後曾說，「希望為打造一個不以外表判斷多元化及人的社會做出貢獻。」