我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國企業榮景不在 資金流向美國 美股市值占全球近半

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

不倫戀醜聞纏身 烏克蘭裔日本小姐退還后冠

世界新聞網／輯
烏克蘭裔卡羅萊娜‧椎野。（歐新社）
烏克蘭裔卡羅萊娜‧椎野。（歐新社）

第56屆「日本小姐」選美比賽1月22日由烏克蘭出身、已取得日本國籍的26歲椎野卡洛琳娜（（Carolina Shiino，音譯）奪得后冠。但卡洛琳娜被揭曾與已婚醫生前田拓摩發生不倫戀，椎野5日透過經紀公司承認有不當男女關係，並已經退還日本小姐后冠，她也在社交平台Instagram向前田妻子及相關人士致歉。

2月1日發行的「週刊文春」報導，椎野曾與一名已婚醫師約會，還會和對方在自己家裡見面。這名醫師相當有名，隸屬於某藝能事務所旗下。另有媒體揭露，這名已婚醫師就是45歲的美容外科醫師前田拓摩。前田因為勤於鍛鍊，身材相當健美而有「筋肉醫師」的封號。

日本小姐協會1日指兩人交往時，前田聲稱單身，而椎野不知道他已婚，認為椎野並沒問題。但協會5日表示椎野在知道前田已婚情况下與他約會的事情已曝光，椎野已為撒謊道歉，協會亦接受椎野提議，辭去日本小姐的職務。

椎野雙親都是烏克蘭人，由於母親與日本籍男性再婚，在5歲時移居日本。她除了以26歲年紀奪冠創歷屆日本小姐最年長紀錄，也是在日本小姐選美比賽各獎項中，第一位出身歐洲的獲獎佳麗。

椎野從國中三年級開始從事模特兒活動，有著深邃五官及修長手腳，還開展自己的YouTube頻道。她在奪下后冠後曾說，「希望為打造一個不以外表判斷多元化及人的社會做出貢獻。」

日本 烏克蘭 YouTube

上一則

擊潰18個營 以色列防長：哈馬斯半數武裝人員已消滅

下一則

英王常因運動受傷 打馬球墜馬昏迷、滑雪遇雪崩險喪命

延伸閱讀

愛因斯坦訪日曾彈過 日本奈良飯店大幅更換百年鋼琴零件

愛因斯坦訪日曾彈過 日本奈良飯店大幅更換百年鋼琴零件
日本東京市區飄雪了 羽田機場89個航班、部分特急列車受影響

日本東京市區飄雪了 羽田機場89個航班、部分特急列車受影響
東京震旅

東京震旅
「神隱少女」名場面實體化 他不靠特效讓名字飛散消失

「神隱少女」名場面實體化 他不靠特效讓名字飛散消失

熱門新聞

梅根寫不寫回憶錄，據傳讓英皇室人員提防戒備。（路透資料照片）

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底

2024-02-03 12:52
英國鋼琴家卡瓦納帶著中華民國國旗重返聖潘克拉斯車站的公共鋼琴。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

2024-02-05 09:43
哈利王子。(路透)

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

2024-02-05 16:55
日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

2024-02-03 04:00
英王查理三世(右)與威廉王子。(美聯社)

英王「不是前列腺癌」 凱特在休養 威廉將擔更多責任

2024-02-05 15:00
辛巴威幣對美元貶勢不止，30日更貶破10,000元關卡，等於現在握有100美元，價值超過100萬辛巴威幣。 路透

這國可能滿街都是「百萬富翁」 但沒有人開心得起來

2024-01-30 12:21

超人氣

更多 >
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎