北愛歷史性一刻 愛爾蘭民族主義派獲選首席部長

新芬黨（Sinn Fein）的歐尼爾（Michelle O'Neill）今天獲選為北愛爾蘭首席部長，是這個英國權力下放的政府首度由愛爾蘭民族主義者掌舵。（美聯社）

新芬黨（Sinn Fein）的歐尼爾（Michelle O'Neill）今天獲選為北愛爾蘭首席部長，是這個英國權力下放的政府首度由愛爾蘭民族主義者掌舵，為北愛歷史性一刻。

法新社報導，北愛爾蘭議會並在特別會議中任命民主聯盟黨（DUP）的蕾托-彭格利（Emma Little-Pengelly）擔任歐尼爾副手。

根據1998年耶穌受難節協議（Good Friday Agreement），北愛首席部長和副首席部長職位是平等的。「耶穌受難節協議」又稱「貝爾法斯特協議」，這份協議讓英國統治北愛爾蘭引發的長達30年流血衝突得以告終。

然而，鑒於北愛仍由英國統治且成立時以新教徒占多數，一位主張愛爾蘭統一的羅馬天主教徒擔任首席部長仍有著重大象徵意義。

這不僅反映出新芬黨作為北愛最大黨的地位，也反映出愛爾蘭島自1921年正式分割為愛爾蘭和北愛爾蘭以來的人口結構轉移。

歐尼爾在獲選後告訴其他議員說：「這是歷史性的一天，這確實象徵一個新的黎明。」她並指出，這對「我的父母與祖父母一輩來說是難以想像的事」。

她說：「我們絕不能忘記所有死傷者以及他們的家人。」

她進一步說：「我對所有在衝突中喪生的人感到遺憾。我全心全意致力於持續推動我們民族之間的和解。」

新芬黨在2022年5月大選成為90席議會最大黨以來，現年47歲的歐尼爾一直是北愛候任首席部長，但礙於親英國政黨民主聯盟黨杯葛議會，她遲遲無法正式上台。

而民主聯盟黨之所以抵制北愛議會，則與英國脫歐 （Brexit）有關。

北愛與愛爾蘭接壤，是英國和歐洲聯盟之間唯一的陸地邊界。根據1998年的耶穌受難節協議，這條邊界需要在沒有基礎設施下保持開放暢通。

然而，英國公投脫歐後，與歐盟 針對北愛達成了一項個別的脫歐貿易協議 ，這項協議要求對從英國本土（英格蘭、蘇格蘭和威爾斯）抵達北愛的貨物進行港口檢查。

民主聯盟黨人士認為，這等於讓北愛單獨留在歐盟單一市場，且關稅同盟恐導致北愛與英國其他地區漸行漸遠，升高愛爾蘭統一的可能性。

經過2年磋商，民主聯盟黨這星期終於與英國政府達成協議，放寬針對橫跨愛爾蘭海、送往北愛貨物的例行檢查。民主聯盟黨接著重返北愛權力共享政府，讓停擺了近兩年的北愛議會恢復運作。