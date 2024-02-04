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印尼大選倒數…社群媒體發起「4指運動」 反對2號候選人普拉伯沃

中央社／雅加達4日專電
印尼2月14日舉行總統大選，印尼綠黨最近發起「4指運動」，鼓勵選民把票投給1號或3號總統候選人，目的在使備受爭議的2號正副總統候選人印尼國防部長普拉伯沃和副手吉伯朗無法當選。圖為印尼國防部長普拉伯沃與他的競選夥伴、印尼總統佐科威的長子吉伯朗。（路透）
印尼2月14日舉行總統大選，印尼綠黨最近發起「4指運動」，鼓勵選民把票投給1號或3號總統候選人，目的在使備受爭議的2號正副總統候選人印尼國防部長普拉伯沃和副手吉伯朗無法當選。圖為印尼國防部長普拉伯沃與他的競選夥伴、印尼總統佐科威的長子吉伯朗。（路透）

印尼2月14日舉行總統大選，印尼綠黨最近發起「4指運動」，鼓勵選民把票投給1號或3號總統候選人，目的在使備受爭議的2號正副總統候選人印尼國防部長普拉伯沃和副手吉伯朗無法當選。

印尼2月14日舉行總統大選，印尼倡議人士、印尼綠黨（Partai Hijau Indonesia）的穆罕默德（John Muhammad）日前在社群媒體上發起「4指運動」，鼓勵選民在1號總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）和3號甘查爾（Ganjar Pranowo）中做選擇，別把票投給2號普拉伯沃（Prabowo Subianto）。

曾參與1998年學運的穆罕默德解釋，普拉伯沃和吉伯朗犯下各種違反憲法的行為，因此不值得拿到人民的選票。

印尼綠黨未參與印尼2024年大選，該黨在社群媒體上詳細介紹「4指運動」的含義。

該黨解釋，第一，這是為了擊敗普拉伯沃（意指不讓他當選），而必須團結投給1號或3號候選人；其次是指印尼建國五項原則（Pancasila）的第四項，也就是「民主政治」。另外，該運動還象徵建立新的政治力量，對抗寡頭政治和王朝政治。

印尼綠黨今天下午將在年輕人常聚集的雅加達M廣場（Blok M）舉行「4指運動」的實體聚會，宣傳海報指出，「隨著各種作弊行徑和總統佐科威的不中立，人民憤怒已達到臨界點。『4指運動』是場人民運動，要捍衛民主，避免政治王朝」。

反對黨推舉的2號總統候選人普拉伯沃，因得到總統佐科威（Joko Widodo）的支持，飽受爭議。佐科威曾強調政府會保持中立，但他仍在多個公開活動中間接表態力挺普拉伯沃。

另外，普拉伯沃的副手、即佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）因為一項憲法法庭的爭議裁決才得以參選，至今仍備受討論。

吉伯朗以副總統候選人身分參選，也被外界質疑佐科威企圖藉此延續政治勢力，甚至建立政治王朝。

印尼綠黨指出：「我們認為2號候選人（普拉伯沃）不值得選擇，為了擊敗2號候選人，需要更多人團結。」

印尼選舉規定，總統候選人必須在首輪投票中，獲得過半票數才算當選，否則就得由得票率最高的2名候選人再次競爭，在明年6月舉行第2輪投票。下任印尼總統將於2024年10月就職。

印尼 投票 社群媒體

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