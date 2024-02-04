加薩6歲女童6親人全死獨自困車內求救 救援2人也無音訊

巴勒斯坦紅新月會3日晚間釋出協尋公告，2名救援人員（右上、右下）1月29日前往加薩市救援受困車內的6歲女童拉賈（左）後失去聯繫，時隔5天，3人至今仍下落不明。（取材自X平台）

紐約時報報導，巴勒斯坦 紅新月會（Palestine Red Crescent）3日晚間釋出協尋公告，兩名救援人員1月29日前往加薩 市解救一名受困車內的6歲女童後失去聯繫，時隔5天，3人至今仍下落不明。

巴勒斯坦紅新月會在協尋公告中表示，「現在已經過去118小時，協會救護團隊的之諾（Yousef Zeino）和阿馬宏（Ahmed al Madhoun）前往搜救女童至今下落不明。」

日前，巴勒斯坦紅新月會獲報6歲女童拉賈（Hind Rajab）受困加薩市一輛汽車中，隨後設法打通電話確認拉賈情況，推斷女童身邊6名親人已經全部身亡。

從電話錄音可聽見她絕望的哀求，「來救我，我好害怕。請派人來救我。」

當天稍晚，協會救援人員之諾和阿馬宏前往女童所在地，並且在晚間6時回報抵達，隨後便失去聯繫。

對此，協會表示先前曾和以色列 軍方協調救護行動，並呼籲國際社會施壓以色列軍方為事件負責。

拉賈的母親1月31日接受半島電視採訪表示，29日曾和女兒短暫通話，電話中可聽見女童的15歲表姊拉雅（Layan Hamadeh）驚呼：「他們瞄準我們開槍，坦克車就在我們旁邊」，接著傳出一陣槍聲，電話頓時斷線。

協會認為拉賈及其雙親還有另外3名手足已經遭遇不測。

當時拉賈的母親不斷吟詠可蘭經試圖讓女兒冷靜下來，最後為了讓紅新月會聯繫上女童只好掛斷電話，她還記得拉賈最後說：「別離開我，媽媽。我餓了，我受傷了。」