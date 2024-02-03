日JR車站旁傳火警 火勢逼近鐵軌釀停駛 800乘客急疏散
日本放送協會（NHK）報導，日本東京都大田區JR大森車站旁的商店街4日上午傳出火警，由於火勢持續蔓延且逼近鐵軌，工作人員緊急疏散約800名乘客，且京濱東北線大宮至大船區間及東海道線品川至橫濱區間均停駛，預計下午2時恢復正常通行。
東京消防廳指出，靠近JR大森車站鐵軌的一間餐廳，4日上午10時10分發生火警，由於火勢之大且逐漸燒向鐵路，消防當局出動至少24輛消防車救火。
從目擊民眾拍攝畫面可見大火狂竄超過1層樓高，火舌甚至噴出人行道，現場甚至數度傳出爆炸聲響，不少建物內物品被炸到馬路上，畫面相當駭人。
起火餐廳是一棟1樓為拉麵店的3層樓建築物，而火勢也蔓延到隔壁建築，目前火勢尚未被撲滅。
根據消防人員透露，確定有1人受傷，已被送往醫院搶救。
東京・大田区の大森駅近くの飲食店などで火事があり、JR京浜東北線は品川駅と蒲田駅の間の上下線で運転を見合わせています。— ポム (@shironekochan10) February 4, 2024
JR東日本によりますと、停車している電車について、乗客およそ800人を線路に降ろし徒歩で誘導する措置を取っています。 F1pMZJ">pic.twitter.com/UdUyF1pMZJ
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