羽田撞機後300人擠會議室 救援醫師見乘客只做2事吃驚：出奇冷靜

日本東京羽田機場1月2日發生日航、海上保安廳飛機撞擊事故。圖為當天在該機場的日航員工等人。（美聯社）

日本 羽田機場1月2日發生撞機起火，一架日本航空班機降落跑道時，撞擊到欲載運能登震災救援物資的海上保安廳航機，海保機副機長等5人罹難，日航機則有15傷。讀賣新聞3日報導，當時一名在場協助的醫師回憶說，約300名日航機乘客疏散後雖全擠在會議室，但出奇冷靜，各自默默看手機或低聲交談。

報導指出，神奈川縣「川崎市醫師會」在事故當天曾出動赴援；當時，曾參與311震災救援行動等的副會長原田俊隆在新聞看到機上人員似均已撤離起火航機，但不知有無傷者，因此自行決定到現場協助。

原田抵達暫時安置乘客的會議室時，看到裡面擠滿約300人，已知有被煙嗆到的乘客被送醫或自行就醫。原田說，室內乘客不是緊盯智慧型手機 看新聞，就是低聲與家人討論住宿等問題，冷靜到令人吃驚。他說，從事故中確實能感受到日航機組員平日訓練的成果和重要性。

據報導，川崎市醫師會與日本國土交通省東京機場辦公室有締結事故時的醫療救護合作協定，而當天並未接到相關協助通知；實際上有緊急電郵發送到醫師會辦公室，但因當天正值日本新年，辦公室裡無人查看電郵。

原田曾參與不少災區救援行動，此前在災區或重大事故現場，常見許多驚慌或不知所措的人，但這次撞機事故的乘客卻讓人感受不到才剛經歷重大事故。他敬佩日航疏散引導作業相當確實，也感受到若機組員能在事故時，按照平時訓練採取因應，乘客也能冷靜應對。