印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議

印度瓦拉納西地方法院於1月31日判決，印度教徒可進入格揚瓦比清真寺南側地下室，引發穆斯林罷市抗議；圖為格揚瓦比清真寺。（路透）

印度 教聖城瓦拉納西地方法院日前判決印度教徒可進入當地一座清真寺、依印度教儀式禮拜，當地穆斯林連續2天罷市抗議，向高等法院提出上訴也暫時受挫。

瓦拉納西（Varanasi）地方法院於1月31日判決，印度教徒可進入格揚瓦比清真寺（Gyanvapi mosque）南側地下室，依印度教儀式做禮拜。根據多家電視台的畫面，1日清晨已有印度教祭司進入禮拜，多名印度教徒也在清真寺外誦經。

當地穆斯林商家1日起開始罷市，對瓦拉納西地方法院的判決表示抗議。但也有人猜測，部分穆斯林商家也因擔心遭到激進印度教徒攻擊，選擇暫時休市。

格揚瓦比清真寺的管理委員會1日向印度最高法院求助，最高法院回覆，應先向位於阿拉哈巴德（Allahabad）的高等法院提出請願。

阿拉哈巴德高等法院2日初步駁回清真寺方所提禁止印度教徒進入禮拜的請願，並宣布休庭直到6日。

印度時報（TOI）報導，為防止發生宗教衝突，瓦拉納西警方已進入警戒狀態，每一間派出所都增加了巡邏力道，特別是在印度教徒與穆斯林混居的社區。

這座陷入爭議的清真寺據信興建於1669年，印度教徒聲稱此前原址為一座印度神廟，被當時的穆斯林統治者蓄意拆毀，改建清真寺。一個印度教家庭聲稱早年仍可在這間地下室禮拜，直到地下室於1993年被當時的省長勒令上鎖。

如今地下室回歸印度教，當地印度教徒雀躍不已。

另一方面，印度「印刷報」（The Print）報導，在首都德里的麥勞里區（Mehrauli），一座號稱已有至少600年至800年歷史的小型清真寺，因被指是違章建築，而於1月30日被德里發展署（DDA）無預警拆除。

報導說，同時，鄰近一所收容著25位兒童的伊斯蘭學習中心，也被鏟平。

一些印度穆斯林已開始在社群平台流傳挖土機拆除清真寺的影片。