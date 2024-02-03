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印度教徒准進清真寺 穆斯林罷市抗議

編譯中心／綜合2日電
印度瓦拉納西地方法院於1月31日判決，印度教徒可進入格揚瓦比清真寺南側地下室，引發穆斯林罷市抗議；圖為格揚瓦比清真寺。（路透）
印度瓦拉納西地方法院於1月31日判決，印度教徒可進入格揚瓦比清真寺南側地下室，引發穆斯林罷市抗議；圖為格揚瓦比清真寺。（路透）

印度教聖城瓦拉納西地方法院日前判決印度教徒可進入當地一座清真寺、依印度教儀式禮拜，當地穆斯林連續2天罷市抗議，向高等法院提出上訴也暫時受挫。

瓦拉納西（Varanasi）地方法院於1月31日判決，印度教徒可進入格揚瓦比清真寺（Gyanvapi mosque）南側地下室，依印度教儀式做禮拜。根據多家電視台的畫面，1日清晨已有印度教祭司進入禮拜，多名印度教徒也在清真寺外誦經。

當地穆斯林商家1日起開始罷市，對瓦拉納西地方法院的判決表示抗議。但也有人猜測，部分穆斯林商家也因擔心遭到激進印度教徒攻擊，選擇暫時休市。

格揚瓦比清真寺的管理委員會1日向印度最高法院求助，最高法院回覆，應先向位於阿拉哈巴德（Allahabad）的高等法院提出請願。

阿拉哈巴德高等法院2日初步駁回清真寺方所提禁止印度教徒進入禮拜的請願，並宣布休庭直到6日。

印度時報（TOI）報導，為防止發生宗教衝突，瓦拉納西警方已進入警戒狀態，每一間派出所都增加了巡邏力道，特別是在印度教徒與穆斯林混居的社區。

這座陷入爭議的清真寺據信興建於1669年，印度教徒聲稱此前原址為一座印度神廟，被當時的穆斯林統治者蓄意拆毀，改建清真寺。一個印度教家庭聲稱早年仍可在這間地下室禮拜，直到地下室於1993年被當時的省長勒令上鎖。

如今地下室回歸印度教，當地印度教徒雀躍不已。

另一方面，印度「印刷報」（The Print）報導，在首都德里的麥勞里區（Mehrauli），一座號稱已有至少600年至800年歷史的小型清真寺，因被指是違章建築，而於1月30日被德里發展署（DDA）無預警拆除。

報導說，同時，鄰近一所收容著25位兒童的伊斯蘭學習中心，也被鏟平。

一些印度穆斯林已開始在社群平台流傳挖土機拆除清真寺的影片。

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