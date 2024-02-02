東京都知事小池百合子將訪北市 2月7日與蔣萬安會面

東京都政府主辦的全球城市永續網絡資深主管國際論壇，市府發言人殷瑋在論壇開幕時代表蔣萬安向東京都知事小池百合子致意。（北市府提供）

日本 東京都知事小池百合子，排定明年2月出訪台灣行程，台北市也在她出訪行程中，預計2月7日將拜訪台北市政府，並與市長蔣萬安會面，另做市政參訪，包括參訪台北市災害應變中心(EOC)，希望作為以後東京都防災措施的參考。

東京都政府現正主辦的全球城市永續網絡（Global City Network for Sustainability，簡稱G-NETS）資深主管國際論壇，從1月31日至今天止，在日本東京舉行，台北市政府由顧問兼發言人殷瑋，以及副發言人李政軒參加，此次論壇約有36個國家、50個城市與會。

殷瑋在論壇開幕時代表蔣萬安向東京都知事小池百合子致意，並對於小池知事2月7日即將到來的台北之行，表達期待與歡迎。去年G-NETS首長論壇中，台北市副市長李四川曾代表市長蔣萬安邀請小池知事訪問台北，蔣萬安當時因會議撞上228紀念日，無法親赴東京。

殷瑋在共融與社會正義分論壇（Inclusive and Just Society）分享台北市推動多元性別友善的政策成果與未來展望，將台北市府級會報、性別平等辦公室及社會局民政局等局處的政策進行分享，引起不少與會城市代表肯定與迴響。

1月31日主題論壇，殷瑋以「Taipei's Pride」為題，向與會代表分享自2000年以來，台北市政府與公民組織協力推動多元性別友善的歷程。近2年北市府致力於納入跨性別族群權益的保障，從一線服務人員教育訓練、提供友善醫療與兵役體檢服務、優化校園軟硬體與性別友善工作環境、鬆綁二元性別的文書表單格式及相應配套等六個面向，推進了許多具體的友善措施。

另外，也以性平辦的政策作為為基底，分享了北市府的生育、收養權益方面的平權 作為，自去年2月進行修法準備，推動試行市府員工無論異性或同性婚姻，皆有統一標準的照顧假，並在去年年底率先全台，開放同志 家庭的生育或收養皆可申請生育補助金。

會中，不少代表對台北市在多元性別友善成果的肯定與迴響，在2月1日的會議討論時，阿姆斯特丹、巴黎、馬爾默等城市代表相繼提及、稱許台北在多元性別友善的政策實踐，並希望在城市之間分享推動，紐約等城市則對台北市提出的共融議題主軸表示贊同。

另在論壇表定活動之外，北市府的代表們也與東京都政府的相關單位就少子化、創業扶持政策等主題進行交流，並考察了東京都政府建置的東京創新基地，雙方互動融洽，並將持續探討進一步交流的可能性。