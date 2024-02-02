東京都知事小池百合子將訪北市 2月7日與蔣萬安會面
日本東京都知事小池百合子，排定明年2月出訪台灣行程，台北市也在她出訪行程中，預計2月7日將拜訪台北市政府，並與市長蔣萬安會面，另做市政參訪，包括參訪台北市災害應變中心(EOC)，希望作為以後東京都防災措施的參考。
東京都政府現正主辦的全球城市永續網絡（Global City Network for Sustainability，簡稱G-NETS）資深主管國際論壇，從1月31日至今天止，在日本東京舉行，台北市政府由顧問兼發言人殷瑋，以及副發言人李政軒參加，此次論壇約有36個國家、50個城市與會。
殷瑋在論壇開幕時代表蔣萬安向東京都知事小池百合子致意，並對於小池知事2月7日即將到來的台北之行，表達期待與歡迎。去年G-NETS首長論壇中，台北市副市長李四川曾代表市長蔣萬安邀請小池知事訪問台北，蔣萬安當時因會議撞上228紀念日，無法親赴東京。
殷瑋在共融與社會正義分論壇（Inclusive and Just Society）分享台北市推動多元性別友善的政策成果與未來展望，將台北市府級會報、性別平等辦公室及社會局民政局等局處的政策進行分享，引起不少與會城市代表肯定與迴響。
1月31日主題論壇，殷瑋以「Taipei's Pride」為題，向與會代表分享自2000年以來，台北市政府與公民組織協力推動多元性別友善的歷程。近2年北市府致力於納入跨性別族群權益的保障，從一線服務人員教育訓練、提供友善醫療與兵役體檢服務、優化校園軟硬體與性別友善工作環境、鬆綁二元性別的文書表單格式及相應配套等六個面向，推進了許多具體的友善措施。
另外，也以性平辦的政策作為為基底，分享了北市府的生育、收養權益方面的平權作為，自去年2月進行修法準備，推動試行市府員工無論異性或同性婚姻，皆有統一標準的照顧假，並在去年年底率先全台，開放同志家庭的生育或收養皆可申請生育補助金。
會中，不少代表對台北市在多元性別友善成果的肯定與迴響，在2月1日的會議討論時，阿姆斯特丹、巴黎、馬爾默等城市代表相繼提及、稱許台北在多元性別友善的政策實踐，並希望在城市之間分享推動，紐約等城市則對台北市提出的共融議題主軸表示贊同。
另在論壇表定活動之外，北市府的代表們也與東京都政府的相關單位就少子化、創業扶持政策等主題進行交流，並考察了東京都政府建置的東京創新基地，雙方互動融洽，並將持續探討進一步交流的可能性。
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