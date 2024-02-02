法農民示威升級拘80人 歐盟提案盼滅火

法國農民的示威蔓延歐洲，歐盟提案試圖滅火；圖為1300輛拖拉機封鎖歐盟領導人聚集的歐盟峰會會場周圍道路。(新華社)

法國農民示威緊張局勢升級，警方1月31日逮捕近80人。這波農民爭取更佳待遇的抗議潮蔓延到其他歐洲國家。歐盟 執委會1月31日提出更多措施以回應農民訴求，包括限制烏克蘭 農產品進口。

路透報導，部分農民不顧當局警告，聚集在巴黎南郊生鮮批發市場杭吉斯（Rungis），一些人闖入這個區域時，將近80人遭到逮捕。杭吉斯為人口約1200萬的大巴黎區提供食物和其他必需品。

消息人士說，抗議群眾闖入杭吉斯市場一個儲藏區時造成破壞後，警方在晚間拘留79人。電視畫面顯示，市場周圍戒備森嚴，包括軍警裝甲車。目前尚不清楚現場受損程度。

這波抗議潮延燒一個多星期，法國政府期間大致採取安撫語氣，但也警告說，任何企圖封鎖巴黎機場等重要基礎設施或杭吉斯的行動都將踩到紅線。

法國一直是歐洲各地農民不滿情緒日益高漲的中心，德國、波蘭、羅馬尼亞、比利時義大利 等國也出現抗議活動，歐盟面臨農民要求保障措施的壓力。

法國最大農業工會「全國農人工會聯盟」主席羅梭（Arnaud Rousseau）表示，農民「抱有巨大期望」，要求提高收入、減少繁文縟節和保護免受外國競爭的呼聲日益高漲。但他也說，並非所有訴求都能立即得到回應，「因此我會努力要求大家保持冷靜和理性」。

歐洲聯盟執行委員會推出「保障措施」，包括對家禽、雞蛋和糖等烏克蘭最敏感產品進口採取「緊急剎車」，如果進口量超過2022年和2023年平均水準將徵關稅。這些措施需要經過歐盟各國政府和歐洲議會批准。

歐盟執委會也提議在今年免除農民保持最低比例土地休耕的要求，同時仍獲得歐盟補貼，這是農民訴求之一。

然而農民表示，這些承諾還遠遠不夠，包括保證根據歐盟「共同農業政策」增加支出。法國東部阿爾薩斯地區（Alsace）一名農民說，其中多項措施將需要三、似年才落實，「我要親眼見到才會相信」。