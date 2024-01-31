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怨歐盟1法令 法農民「巴黎圍城」無限期 1.5萬軍警戒備

編譯中心／綜合30日電
法國巴黎附近的農民推著拖拉機行走，抗議價格壓力、稅收和綠色監管，並指出這些都是歐洲各地農民共同的不滿。（路透）
法國巴黎附近的農民推著拖拉機行走，抗議價格壓力、稅收和綠色監管，並指出這些都是歐洲各地農民共同的不滿。（路透）

法國巴黎農民示威逾演逾烈，農民公會宣布29日起在巴黎周邊設置八個路障，發動「無限期圍攻」，目前已完成封鎖，並號召德國、荷蘭、比利時的農民加入抗議，對抗歐盟發起的「減碳排」農業法。為此法國加強了安全措施，動員1.5萬名軍警戒備，確保巴黎不被拖拉機大隊「入侵」。

綜合媒體報導，事實上法國的農民抗議，已持續近半個月。農民主要抱怨，他們收入下降、養老金低、行政手續複雜、外國競爭，以及歐盟的綠色規則。

引發爭議的「減碳排」農業法，要求大幅抗議調漲農耕機具牌照限制、使用農耕機具的、肥料和農藥限制，及拆除的難民營等。農民主要抱怨，他們收入下降、養老金低、行政手續複雜、外國競爭，及歐盟的綠色規則。

農人工會聯盟（FNSEA）和青年農民聯盟（Young Farmers）表示，他們將共同圍堵巴黎周邊的主要道路，並承諾在巴黎進行「無限期圍攻」。其他團體則發誓要從全國各地駕車前往首都最大生鮮批發市場杭吉斯（Marche de Rungis）這裡是歐洲最大的批發市場的堡壘。

法國巴黎附近的農民，把拖拉機停在高速公路上，抗議標語牌上寫著「憤怒的農民」。（路...
法國巴黎附近的農民，把拖拉機停在高速公路上，抗議標語牌上寫著「憤怒的農民」。（路透）

德國農民則從北部港口城市漢堡重新展開抗議活動，農民出動約1500台拖拉機和農業機械走上城市周邊的高速公路，抗議政府農業政策，包括重稅和官僚主義。

比利時農民則堵截進出澤布呂赫港（Zeebrugge）的貨運道路最少36個小時，該港為比利時第二大貨櫃碼頭。農民組織表示，該貨櫃碼頭運作排放的廢氣多過農業「40倍」。首相德克魯（Alexander De Croo）於30日會晤農民協調解事件。

隨著局勢逾演逾烈，法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）在法國西南部打出謙遜牌，宣布採取一系列初步措施來應對農民的憤怒，卻很難讓農民滿意。工會領袖痛批艾塔爾「虛偽」，認為他連日的聲明，只是在重申所謂「對農業的信念」，「沒有新的政策公布，不過是些售後服務操作」。

面對這場「圍攻」，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）宣布，動員1.5萬名執法人員，在巴黎郊區部署憲兵裝甲車，以阻止拖拉機進入巴黎市區和其他大城市。達爾馬寧還說，總統馬克宏（Emmanuel Macron）已對安全行動作出指示，確保戴高樂機場和巴黎奧利機場保持開放，並保證杭吉斯批發市場繼續運營。

此前德國總理蕭茲（Olaf Scholz）宣布，計畫削減農業糧食和農具主權，以符合政策規則並採取新的緊縮措施。如今德國政府迫於壓力，修改了計畫，並表示稅收減免將在數年內逐步取消。然而，德國農民協會拒絕了債務，強調這些變化遠不足以解決他們的問題。

德國 歐盟 比利

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