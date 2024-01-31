我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

義大利博物館長 轟佛羅倫斯像「妓女」迎合觀光客

編譯盧思綸／綜合30日電
義大利美術館德籍館長賀伯格（右）將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，明顯失言招致政壇批評，館方火速回應致歉。（美聯社）
義大利美術館德籍館長賀伯格（右）將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，明顯失言招致政壇批評，館方火速回應致歉。（美聯社）

英國衛報報導，義大利佛羅倫斯素有文藝復興之城的美名，每年世界各地的觀光客絡繹不絕，然而大眾旅遊盛行也讓不少在地人頗有怨言，沒想到當地館長對此竟將佛羅倫斯比作「妓女」被觀光活動「壓垮」，明顯失言招致諸多政壇人物批評，館方火速回應致歉。

「學院美術館」（Galleria dell’Accademia）收藏有16世紀米開朗基羅傑作《大衛像》，吸引許多人慕名而去，沒想到日前其德國籍館長賀伯格（Cecilie Hollberg）在活動場邊受訪時竟將佛羅倫斯比喻為妓女，「一旦城市變成妓女，要再變回處女就很難了」。

她抱怨街上充斥紀念品店，一般商店少之又少，「佛羅倫斯十分美麗，希望她能重回市民懷抱，不要被觀光客壓垮」，「可是已經太遲了」，她語帶警告表示如果不對觀光客採取「絕對」人數限制，「我看就沒救了」。

不當比喻招致外界批評，義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）批評妓女論對佛羅倫斯和全義大利來說「嚴重且冒犯」，更威脅將根據現行法律「衡量所有因應舉措」並採取行動。

佛羅倫斯副市長貝第尼（Alessia Bettini）也表達批評意見，直言如果城市是妓女，「那佛羅倫斯人是妓女的小孩，遊客是嫖客嗎？」

前義大利總理、佛羅倫斯參議員倫齊（Matteo Renzi）砲轟賀伯格「應該致歉或辭職」。

賀伯格迅速透過館方發出聲明致歉，「使用錯誤的文字」形容「我愛的城市」，「我想表達的是佛羅倫斯必須代表所有義大利城市去發覺觀光的影響，不要讓造就肇事逃逸的旅遊業。」

賀伯格是最近一位對城市過度旅遊表達擔憂的官員，尤其是佛羅倫斯和威尼斯等地一年到頭總是人滿為患。

另一方面，也有人指控總理梅洛尼（Giorgia Meloni）治下的民族主義政府一味提拔義大利人和右翼人士擔任高級文化官員。去年義大利部會變更規定，強迫屆齡70歲的歌劇負責人去職，被視為排除特定外籍官員的手段。

義大利 觀光 梅洛尼

上一則

WHO：限制反式脂肪 造福全球近半人口

下一則

打臉停火協議 內唐亞胡：不撤軍、不釋放恐怖分子

延伸閱讀

私密景點／聽海的聲音 浪琴與博物館

私密景點／聽海的聲音 浪琴與博物館
稱佛羅倫斯像妓女「要變回處女很難」 學院美術館館長不當比喻挨轟下台

稱佛羅倫斯像妓女「要變回處女很難」 學院美術館館長不當比喻挨轟下台
幫中國觀光客翻譯解圍 對方回送她「驚喜謝禮」成佳話

幫中國觀光客翻譯解圍 對方回送她「驚喜謝禮」成佳話
義大利數據保護局：ChatGPT違反歐盟隱私規範

義大利數據保護局：ChatGPT違反歐盟隱私規範

熱門新聞

倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48
民眾「朝聖」，留下小飾品、鮮花。(取材自X平台)

芝加哥「鼠洞」暴紅 變打卡熱點 誕生原因掀熱議

2024-01-24 01:15
英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24

超人氣

更多 >
好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知

好市多提供會員旅遊網站 這5件事你可能不知
僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」