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巴黎奧運前強遷遊民 法國最高人權機構宣布要查

中央社／巴黎29日綜合外電報導

法國最高人權機構今天宣布，已針對今年巴黎奧運前當局強迫重新安置當地遊民的做法展開調查。

法新社報導，部分慈善機構批評，地方當局於奧運前在首都區進行「社會清洗」行動，強制遷移無家可歸者、移民營地和貧民窟。

這些遊民被移至其他省份的臨時收容中心，並在部分城鎮和鄉村地區引發緊張和示威活動。

法國人權監察員赫登（Claire Hedon）表示，已開始調查與巴黎奧運相關的「威脅人權和自由」情事。

她指出，將調查「無家可歸者被送往巴黎以外收容中心的方式，以及其生活區域遭破壞的情況」。

她還說，相關政策引發外界質疑當局意在「讓不想看到的人消失」。

此外，調查範圍還將涵蓋奧運期間巴黎的急難救助人員和其他政府雇員被安置在學生宿舍一事，為此約有2000名學生將被迫暫時搬離宿舍。

赫登也會就法國警方對示威活動的限制和利用人工智慧輔助監控軟體的做法展開調查。

她的調查結果最快將於4月發布。

法國權利捍衛辦公室（Office for the Defence of Rights）是一個依憲法設置的獨立國家機構，成立於2011年，其職責是調查可能的人權侵犯狀況並向政府提出建議。原本擔任記者的赫登於2020年獲任命為人權監察員。

法國政府否認為奧運設下「零遊民」目標，聲稱為遊民提供額外收容空間是也算是奧運的紅利之一。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日登場；帕運（Paralympics）則將於8月28日至9月8日舉行。

巴黎奧運 遊民 移民

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