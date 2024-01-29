墨西哥市恢復鬥牛 場內歡呼場外抗議

墨西哥最高法院去年12月推翻在首都墨西哥市的暫停鬥牛禁令後，今天在龐大的墨西哥市鬥牛場舉行解禁後首場鬥牛。場內坐滿歡呼觀眾，場外則有示威人士抗議要求永久禁止。（美聯社）

墨西哥 最高法院去年12月推翻在首都墨西哥市的暫停鬥牛禁令後，今天在龐大的墨西哥市鬥牛場舉行解禁 後首場鬥牛。場內坐滿歡呼觀眾，場外則有示威人士抗議要求永久禁止。

法新社報導，在墨西哥動物權運動人士提起訴訟後，一名法官2022年6月下令墨西哥市無限期暫停有數百年歷史的鬥牛活動。

但其後墨西哥最高法院在未對案件做出實體裁決下撤銷先前命令，反鬥牛團體希望接下來幾週內見對他們有利的最終判決。

今天是墨西哥市鬥牛禁令實施後至今首場鬥牛，上場的是墨西哥著名鬥牛士艾達姆（Joselito Adame）。49歲觀眾狄亞士（Alejandra Diaz）說：「我非常感動，這是我等待已久的事。」他同時強調「鬥牛文化的重要性」。

場外則有警察阻止抗議群眾進入，示威人士中有些戴著公牛面具，身上塗滿血紅色顏料。

稍早在市中心的起義者圓環（Glorieta de Insurgentes）有數十人聚集，並舉著一面橫幅遊行到鬥牛場，橫幅上寫著「虐待既非藝術也非文化」標語。

62歲示威人士馬蒂內茲（Gabriela Martinez）含淚表示：「來到這裡（抗議）很重要，因為他們要恢復他們的野蠻、他們的殘忍、他們的屠殺。這不應該發生，我們必須對他們發出明確信息。」

墨西哥動保組織「動物英雄」（Animal Heroes）總幹事桑傑士（Jeronimo Sanchez）說：「我們完全反對鬥牛恢復，反對繼續舉行這項活動，這只是藉由虐待動物來尋求樂趣。」

在墨西哥最高法院推翻鬥牛禁令後，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）曾提出就墨西哥市是否將允許鬥牛舉行公民投票 的可能性。

墨西哥所有32州當中，已有4州禁止鬥牛。根據鬥牛支持者的說法，這項活動在墨西哥創造數以百萬計美元收入，且以2018年來看雇用約8萬人。