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韓立法禁吃狗肉 越南風向也變 1年倒300香肉店

編譯中心╱綜合28日電
狗肉是越南傳統料理之一，狗肉在越南的烹煮方式很多種，圖為越南狗肉店內「一狗十吃」的菜單看板。 (中央社)
狗肉是越南傳統料理之一，狗肉在越南的烹煮方式很多種，圖為越南狗肉店內「一狗十吃」的菜單看板。 (中央社)

南韓、中國、越南都有狗肉食俗，南韓日前立法禁食狗肉後，越南官方被詢及時雖沒有具體表達是否跟進，但民間輿論不吃狗肉的聲浪日漸增大，尤其年輕人意識到此事極為不人道，越南首都河內一年內便倒了300家狗肉店(香肉店)。

中央社報導，越南認為吃狗肉可以去霉運，首都河內市每到農曆月底就有小販將處理過的整隻狗搬到桌上賣。狗肉是越南傳統料理之一，許多越南神話中都有對狗肉的撰寫與描述，吃狗肉自古即深入到越南民眾的日常生活中。

也有不少越南女婿說，第一次到女方家做客時，女方家族為了表示敬意與歡迎，拿出在越南傳統中被認為是最上等肉品的狗肉出來宴請。

經營狗肉店的阿波說，越南北部人和南部人吃狗肉的習慣不太一樣，南部人每天都可以吃，但北部民眾主要集中在農曆月底才吃，被問及會不會擔心提倡動物權利導致沒生意做，阿波先是說，食用狗肉在越南根深蒂固，價格親民與其他肉類差不多，他不怕。但他也坦承，餐廳主要客群為1960年代至1990年代出生者，20多歲的顧客很少見。

根據國際動物福利組織的統計，越南每年大約買賣、屠殺500萬隻狗與100萬隻貓。

據報導，河內市自從2018年展開「向狗肉說不」的宣傳後，當年全市狗肉店就倒300家，從1100家減少到800家。以前紅河沿岸日新街（Nhat Tan）和廣告街（Quang Ba）的狗肉餐廳人去樓空，不是移往郊外就是關門。

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