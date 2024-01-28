我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳聯合國人員參與突襲以色列行動 秘書長矢言徹查

華府稱美軍遇襲身亡 約旦：不發生在國境內

印尼部長集體請辭傳聞延燒 媒體憂佐科威政府跛腳

中央社／雅加達28日專電

印尼2月將舉行大選，日前傳出15名部長因不滿總統佐科威操作選舉將集體辭職。印尼主流英文報「雅加達郵報」發表社論指出，佐科威任期只剩8個月，但內閣部長間的分歧讓人質疑佐科威政府是否還能有效執政。

印尼2月14日將舉行總統大選，日前傳出有15名內閣部長因不滿總統佐科威為延續影響力進行政治操作，準備集體辭職，被點名請辭的部長包括很受民眾愛戴的財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天發表社論指出，有傳言和報導指出，一群部長可能會離開內閣，而這已超出了「大選年政府中可能出現的輕微動蕩」。

社論指出，作為前世界銀行（World Bank）執行董事，財政部長穆里亞尼曾帶領印尼度過該國經濟最動盪時期，若離職傳聞因為她與其他部長的政治分歧，「那就更糟糕了」。

「雅加達郵報」分析，有關穆里亞尼離職的傳聞是7日第2次總統辯論後幾天開始發酵。印尼總統候選人中支持度領先的普拉伯沃（Prabowo Subianto）在辯論中說，若不是穆里亞尼阻止他向外國供應商購買更多武器的提議，他本來可以更好地實現國家武器裝備現代化的計畫。

此外，印尼媒體也報導穆里亞尼與佐科威在政策上的分歧，且穆里亞尼對佐科威試圖影響今年總統選舉結果的道德瑕疵表示擔憂。

她指的是，外界認為佐科威一直在執行總統候選人普拉伯沃的競選計畫，像是為低收入家庭提供聖嬰現象（El Nino）現金援助，以及5年來首次為公務員加薪等。

普拉伯沃在過去的總統大選中是佐科威的競選對手。印尼今年2月舉行總統大選，普拉伯沃與佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭擋，三度角逐總統大位。

穆里亞尼還對政府繼續發放社會援助的計劃表示不滿，認為這不僅會加重國家預算的負擔，還容易在大選前被政治化。

「雅加達郵報」社論寫道，佐科威的總統任期只剩下8個月，但內閣部長間卻存在如此多的分歧，讓人們不禁想問，「佐科威政府能否有效執政」，「而讓此問題變得更複雜的是內閣部長在總統選舉中的利益衝突」。

執政黨副總統候選人、即現任政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）日前向媒體表示，他將會辭去內閣部長職務以避免利益衝突。

「雅加達郵報」社論指出，可以預料政府會採取有利於某位候選人的措施，甚至是政策，並質疑：「若候選人所有關於社會援助計劃、基礎設施建設和加快礦產加工出口的倡議，與政府政策有幾分相似，會不會都是政治分贓呢？」

「雅加達郵報」是印尼唯一的英文報紙，屬於主流媒體之一，被認為立場中立，報導具有批判性及提供獨立觀點。

印尼 財政部

上一則

芬蘭總統大選 前總理和前外長2月11日決選

下一則

傳聯合國人員參與突襲以色列行動 秘書長矢言徹查

延伸閱讀

是否接受提問 賴清德意願是關鍵

是否接受提問 賴清德意願是關鍵
印度、印尼、泰國、馬來西亞都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？

印度、印尼、泰國、馬來西亞都爭取特斯拉前往投資設廠 誰能出線？
菲律賓籍死囚父母遞陳情信 懇求佐科威赦免女兒

菲律賓籍死囚父母遞陳情信 懇求佐科威赦免女兒
印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35
英國鋼琴演奏家卡瓦納（右1）日前在一處車站直播，卻遇到了幾名拿著五星旗的遊客要求別拍他們，雙方的衝突越演越烈，卡瓦納近日上電視談論此事，並強烈抨擊警方處理的態度。(照片翻攝：X / Byron Wan)

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

2024-01-23 09:48
銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07

超人氣

更多 >
為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘

為綜藝真人秀拚命…沈夢辰腰椎骨斷裂 恐成十級傷殘
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
華郵：川普若當選 擬對所有中國進口商品課60%關稅

華郵：川普若當選 擬對所有中國進口商品課60%關稅
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境

以「國安」之名 中國數以萬計民眾遭「邊控」無法離境