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聯合國加薩難民機構遭8國斷金援 負責人籲重新考慮 勿斷200多萬人生機

編譯盧思綸／即時報導
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署部分員工遭控涉入去年10月7日以色列遇襲行動，8個國家決議暫停援助UNRWA，負責人拉扎里尼呼籲各國重新考慮「令人震驚」的決議。（路透）
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署部分員工遭控涉入去年10月7日以色列遇襲行動，8個國家決議暫停援助UNRWA，負責人拉扎里尼呼籲各國重新考慮「令人震驚」的決議。（路透）

英國廣播公司報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）部分員工遭控涉入去年10月7日以色列遇襲行動，8個國家遂決議暫停援助UNRWA，對此負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）回應已立即開除涉嫌員工，並疾呼各國重新考慮「令人震驚」的決定。

拉扎里尼說，「UNRWA是加薩主要人道組織，200多萬人靠它生存」。

目前暫停金援的國家包括澳洲、加拿大、芬蘭、德國、義大利、荷蘭、瑞士、英國和美國。

一名以色列總理內唐亞胡的顧問26日向BBC透露，「部分為他們(UNRWA)工作的人」涉入去年10月7日以色列遇襲行動。

以色列前駐英大使雷格夫（Mark Regev）表示，有資料顯示在UNRWA學校工作的教師「公開慶祝」哈瑪斯襲擊行動，甚至稱一名獲釋的以色列人質表示自己「曾經被關在UNRWA員工的房屋」。雷格夫更補充，「他們有一個由哈瑪斯控制的聯合組織。我認為聯合國是時候調查UNRWA和哈瑪斯的關係了。」

對此英國外交部27日聲明，「英國對於UNRWA員工參與10月7日行動的指控感到震驚，在審查期間將暫停今後對UNRWA的任何資助。」

美國國務院稍早也聲明將暫停對UNRWA的額外金援，並表示對相關指控感到「相當煩惱」；歐盟則表示將「根據完整且全面調查報告」決定進一步舉措。

美國、德國和歐盟是UNRWA的最大金主。

拉扎里尼則回應，「針對機構小部分員工的指控而暫停援助的作法令人震驚，尤其UNRWA已立即中止和涉嫌員工的合約，並且要求進行公開透明的獨立調查。」

「因為部分人士的犯罪行為而制裁整個機構和援助社群相當不負責任，尤其考量該區域處於戰爭狀態，許多人面臨流離失所的困境。」

「UNRWA每一年都有向主持國家公布機構人員名單，包括以色列，而機構從始至終都沒有收到對特定員工的疑慮。」

聯合國內部監督事務廳（UN Office of Internal Oversight Services）已針對相關指控展開調查。

UNRWA創立於1949年，是加薩當地規模最大且還有運作的聯合國機構，專門提供在加薩、約旦河西岸、約旦、黎巴嫩和敘利亞等地的巴勒斯坦人相關健康照護、教育和其他人道援助。

以色列 聯合國 加薩

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