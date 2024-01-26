俄羅斯攻擊北約國家？立陶宛軍方首長：短期內「幾乎不可能」

立陶宛國防總長魯普希斯上將，攝於2023年11月。資料照片。（路透）

歐洲各國官員對於俄羅斯 可能進攻北約 的擔憂不斷增長，但立陶宛 武裝部隊的指揮官魯普希斯（Valdemaras Rupšys）上將倒是處變不驚，直言就俄軍能力方面來說，在短期內「幾乎不可能」。不過，北約仍應準備威懾任何侵略。

POLITICO Europe引述立陶宛國家廣播電視（LRT）新聞報導，擔任立陶宛國防總長（Chief of Defence）的魯普希斯上將25日告訴Žinių Radijas電台，「考慮到俄軍能力的現況…今年、明年，俄羅斯與北約爆發戰爭的可能性或機率很低、極低，因為他們幾乎不可能有能力威脅或跟北約集團挑起戰爭」。

雖然魯普希斯上將同意情況可能改變，尤其是鑑於歐洲跟世界其他地區的衝突可能升級，但他認為，俄羅斯武裝部隊西部軍區目前在烏克蘭全力參戰，不構成立即的威脅。

報導指出，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）對俄羅斯攻擊的可能性似乎更加警惕，24日在布魯塞爾會晤歐盟其他國家外長前告訴記者，「沒錯，我們堅信一場真正的戰爭是一種很可能的可能情況」。

就自己跟外長意見相左，魯普希斯上將告訴主持人，「很有意思的是，當我們不得不跟並非真正有資格給予軍事建議的人討論軍事建議時，就會出現一些混亂，而我怕公眾在這一切中有點怕，而不是困惑」，並建議政治人物應該專注於他們的具體作用，強調「在整個決策過程中，每個人做好本職工作會是好事」。

儘管如此，魯普希斯上將仍讚揚正在進行的潛在衝突應對準備工作，並呼籲迅速採取行動，建立一隻規模從輕到中的旅級部隊，並為其裝備步戰車跟戰車。